Video Petreceri de 1 Mai pe litoral cu sticle de vin de 6.000 de lei și ciorbă de reveneală: „Banii sunt ultima mea problemă”

Turiștii care au ales să-și petreacă vacanța de 1 Mai pe litoralul din România au avut parte de petreceri care au ținut toată noaptea, în ciuda vremii capricioase.

Temperaturile joase nu i-au speriat pe turiștii din Vama Veche, care au ales să se încălzească la focuri de tabără făcute pe plajă. Tinerii s-au strâns unii lângă alții și au cântat împreună în jurul flăcărilor.

„Nu ţinem cont de nimic, ne distrăm, am vrut să simt experienţa Vamei, e pentru prima dată când vin în Vamă", a spus un bărbat pentru Observator News.

Nici cluburile nu au dus lipsă de oameni. Cei care nu au vrut să înfrunte briza rece a mării au ales să petreacă în localurile din stațiune.

„Nu se compară cu nimic Vama", a spus un petrecăreţ.

Petreceri de lux în Mamaia

Petrecerile au fost în toi și în Mamaia, unde cluburile s-au întrecut în adevărate spectacole cu artificii și momente regizate. Turiștii au avut la dispoziție roabe de șampanie, cele mai ieftine costând 3.000 de lei, în timp ce sticlele de vin puteau ajunge și la 6.000 de lei.

„Banii sunt ultima mea problemă. Am fost la Nuba, acum mă duc la Loft. Contează să ne simţim bine. Mi-a sărit genunchiul, o lună jumate aşa stau. Dansez într-un picior", a spus un bărbat.

Gazdele s-au întrecut în preparate tradiționale.

„Avem un preparat special, ciorba de reveneală. Cred că am vândut cam 200 de porţii până la ora aceasta. Mai avem şi ciorba de sarmale, le-o recomandăm oamenilor care au băut mult azi noapte", a declarat David Mihăilescu, administrator restaurant, pentru Observator.

Unii proprietarii s-au adaptat rapid și au amenajat spații mai închise, ferite de vânt, astfel încât atmosfera să rămână caldă, chiar dacă afară temperaturile au scăzut.

La rândul lor, polițiștii au instituit filtre riguroase, ca să se asigure că cei veniți la distracție nu conduc băuți sau drogați.

Petreceri la margine Galațiului

Cele mai populare stațiuni litorale nu au fost singurele care au primit turiști. Cei care nu au reușit să ajungă pe litoral au petrecut lângă Dunăre, unde o petrecere spectaculoasă, cu accent de carnaval, a adus voie bună la marginea Galațiului.

„Foc de tabără avem, Dunăre avem. Totul este la superlativ" a spus o femeie.