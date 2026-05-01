Cel mai friguros 1 Mai din România: cu căciulă la mare și -8 grade la Miercurea Ciuc. Recorduri negative doborâte după aproape 50 de ani

România a avut vineri cea mai rece zi de 1 Mai din istoria recentă a măsurătorilor meteorologice, după ce în mai multe zone ale țării au fost înregistrate temperaturi neobișnuit de scăzute pentru începutul lunii mai, fiind doborâte recorduri termice negative vechi de aproape jumătate de secol.

Cea mai scăzută temperatură din țară a fost consemnată la stația meteo din Miercurea-Ciuc, unde termometrele au indicat -8,1 grade Celsius, stabilind un nou record termic național lunar, comparativ cu -7,7°C, valoare consemnată pe 3 mai 2007, relatează Meteoplus.

Valori extrem de scăzute au fost înregistrate și în alte locuri din țară: -6,5 grade la Joseni, -6,1 grade la Bucin, -4,2 grade la Toplița și -2,8 grade la Odorheiu Secuiesc.

Potrivit meteorologilor, dimineața de 1 Mai 2026 a devenit astfel cea mai rece din ultimii 35 de ani, Administrația Națională de Meteorologie raportând nu mai puțin de 54 de recorduri la temperaturile minime înregistrate la nivel național.

Cu o zi în urmă, România înregistrase 51 de recorduri termice ale valorilor maxime

Fenomenul vine după o zi de contraste puternice. Joi, 30 aprilie, România înregistrase 51 de recorduri termice ale valorilor maxime, în special în regiunile Muntenia și Oltenia, inclusiv la stațiile meteorologice București-Băneasa și București-Filaret, conform sursei citate.

România, cea mai rece zonă din Europa

Meteorologii explică această schimbare bruscă printr-un blocaj atmosferic de tip Omega, un fenomen rar care a inversat circulația maselor de aer pe continent.

Astfel, aerul cald a fost împins către nordul Europei, în timp ce un val de aer arctic a coborât direct peste Balcani și România.

Consecința a fost una neobișnuită: temperaturile din orașe nordice precum Oslo și Stockholm au fost mai ridicate decât cele înregistrate în București sau Sofia, transformând România în „polul frigului” al Europei.

1 Mai cu căciulă la mare și pagube în agricultură

Localnicii spun că nu își amintesc un 1 Mai atât de rece, într-o zi asociată de obicei cu grătarele și ieșirile la iarbă verde. Pe plaja de la Vama Veche, oamenii au putut fi văzuți cu căciuli și îmbrăcați gros, transmite Antena 3.

Frigul extrem a generat și îngrijorări majore în agricultură. Bruma și înghețul la sol au afectat culturile pomicole și plantațiile viticole din mai multe județe, inclusiv Vrancea, Harghita și Sălaj.

În depresiunile din Vrancea, înghețul la sol a început încă din primele ore ale dimineții, fiind raportate temperaturi de până la -2,5 grade Celsius la 1,5 metri înălțime, iar la nivelul solului valorile ar fi coborât chiar spre -4 grade.

Fermierii au încercat să își protejeze culturile folosind metode tradiționale precum focul, fumul și aburul. Specialiștii avertizează că pomii fructiferi aflați în plină înflorire, în special cireșii și prunii, sunt cei mai expuși riscului de compromitere a recoltei.

Cum va fi vremea în continuare

Meteorologii estimează o ușoară creștere a temperaturilor în zilele următoare, însă vremea va rămâne rece și instabilă pe durata minivacanței de 1 Mai.

Sunt așteptate ploi în majoritatea regiunilor, iar temperaturile maxime nu vor depăși, în general, 17 grade Celsius.

În rest, meteorologii anunță că până la finalul lunii mai temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei, în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale, şi apropiate de cele normale, în restul țării.