 Petre Roman a dezvăluit ce pensie încasează la 80 de ani. Cu cât i-a crescut suma după recalcularea din 2024 | adevarul.ro
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Video Petre Roman a dezvăluit ce pensie încasează la 80 de ani. Cu cât i-a crescut suma după recalcularea din 2024

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Petre Roman a împlinit 80 de ani, însă continuă să lucreze și să participe la proiecte academice și conferințe internaționale. Fostul prim-ministru al României a dezvăluit ce pensie încasează în prezent și cu cât i-a crescut venitul în urma recalculării din 2024. Pe lângă pensie, acesta câștigă bani și din activitățile didactice pe care le desfășoară.

Fostul premier Petre Roman
Fostul premier Petre Roman Foto: arhivă, adevărul

Invitat în emisiunea „Poarta Pangrati”, difuzată de TVR 2 și moderată de Marina Almășan, Petre Roman a vorbit despre stilul său de viață, activitatea profesională și veniturile pe care le obține după aproximativ cinci decenii de muncă, potrivit Click! 

Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani

Fostul premier Petre Roman a declarat că pensia sa a crescut cu 2.300 de lei în urma recalculării din 2024. În prezent, venitul său lunar din pensie depășește 11.000 de lei, potrivit propriilor afirmații.

„Mi-a mărit pensia. Păi, eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2.300 de lei. Am contribuit și contribui permanent. Înseamnă ceva. (…) Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 de lei”, a afirmat Petre Roman în emisiunea difuzată de TVR 2.

Majorarea despre care vorbește fostul prim-ministru a avut loc în urma recalculării generale a pensiilor din 2024, realizată în baza noii legi a pensiilor. 

Fostul premier continuă să lucreze și la 80 de ani

Pensia nu este singura sursă de venit a lui Petre Roman. Ajuns la 80 de ani, acesta continuă să desfășoare activități în domeniul academic, susține cursuri și participă la conferințe internaționale. De asemenea, fostul premier ocupă o funcție la o universitate din Geneva, unde desfășoară activități didactice. 

În cadrul emisiunii, fostul premier a vorbit și despre obiceiurile care îl ajută să rămână activ. Înotul face parte din rutina sa, iar Petre Roman spune că se bucură în continuare de viață.

„Fac înot și mă mențin tânăr pentru că mă bucur să trăiesc”, a declarat acesta.

Petre Roman a fost primul prim-ministru al României după căderea regimului comunist, ocupând această funcție în perioada 1989-1991.

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