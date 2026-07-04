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Video Peste 1.600 de muncitori lucrează la Autostrada Sibiu-Făgăraș. Lucrările au avansat pe toate cele patru loturi

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Lucrările la Autostrada Sibiu– Făgăraș (A13) avansează pe toate cele patru loturi ale viitorului drum de mare viteză, care va avea o lungime totală de 68 de kilometri. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că șantierele sunt în plină activitate, cu sute de muncitori și utilaje mobilizate pe fiecare tronson.

sursa video: CNAIR

Pe Tronsonul 1, dintre Boița și Avrig, în lungime de 14,2 kilometri, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 15,3%. 

„În șantier sunt mobilizați 591 de muncitori și 212 utilaje, care lucrează la armarea, cofrarea și betonarea fundațiilor, elevațiilor, pilelor și riglelor structurilor de pe traseu”, a transmis Cristian Pistol. 

În paralel, constructorul desfășoară lucrări la podețe, decopertări și umpluturi. Tot pe acest sector va fi realizat nodul rutier care va asigura conexiunea dintre Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13), Autostrada Sibiu – Pitești (A1) și DN7, în zona localității Boița.

Pe Tronsonul 2, între Avrig și Arpașu de Jos, progresul fizic al lucrărilor a ajuns la 38,94%. Cei 19,92 kilometri ai șantierului sunt deserviți de 283 de persoane și 213 utilaje.

Șantierul autostrăzii Sibiu Foto: arhivă, adevărul
Șantierul autostrăzii Sibiu Foto: arhivă, adevărul

Constructorul execută lucrări de excavații, umpluturi, stabilizarea terenului, realizarea straturilor de fundație și consolidarea platformei autostrăzii. În același timp, se lucrează la fundațiile și elevațiile podurilor și pasajelor de pe traseu.

Cel mai avansat este, în prezent, Tronsonul 3, dintre Arpașu de Jos și Sâmbăta de Sus. 

„Cei 510 muncitori și cele 166 utilaje execută lucrări la terasamente și la majoritatea celor 27 de structuri de pe traseu, printre care se numără un pod de o complexitate tehnică ridicată, în lungime de 820 m”, a precizat Pistol.

Aceștia execută lucrări la terasamente și la majoritatea celor 27 de structuri prevăzute pe traseu. Printre acestea se numără și un pod cu un grad ridicat de complexitate tehnică, care va avea o lungime de 820 de metri.

Pe Tronsonul 4, între Sâmbăta de Sus și municipiul Făgăraș, lucrările au ajuns la un progres fizic de 25,8%. Contractul pentru acest sector include și construirea unui drum de legătură cu DN1, în lungime de 5,6 kilometri.

În șantier sunt mobilizate 297 de persoane și 241 de utilaje, care execută piloții forați pentru pasajele peste autostradă și aștern straturile de balast stabilizat. De asemenea, pe întregul tronson de 16,26 kilometri se lucrează la finalizarea elevațiilor și culeelor, la montarea grinzilor prefabricate și la turnarea plăcilor de suprabetonare.

Potrivit directorului CNAIR, contractul pentru construirea Autostrăzii Sibiu-Făgăraș are o valoare de 6,4 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport 2021–2027.

Lucrările sunt executate de compania turcă Makyol, iar termenul de finalizare al noii autostrăzi, considerată un proiect strategic pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din România, este anul 2028.

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