Drumurile expres din România, la standarde superioare. Vor avea benzi de urgență și alveole pentru opriri

Consiliul tehnico-economic (CTE) al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a aprobat o serie de modificări ale standardelor tehnice aplicate drumurilor expres din România, în urma unei analize a modului în care se desfășoară traficul pe aceste șosele de mare viteză.

Potrivit CNAIR, principala modificare vizează lărgirea platformei drumurilor expres de la 21,5 metri la 23 de metri, astfel încât să poată fi amenajată o bandă de staționare de urgență cu lățimea de 2,5 metri.

De asemenea, vor fi amenajate alveole pentru opriri de urgență la intervale cuprinse între 1,5 și 3 kilometri, în zone care oferă condiții corespunzătoare de vizibilitate.

Potrivit companiei, fiecare alveolă va avea o lungime de 145 de metri.

Cum vor fi aplicate modificările

CNAIR precizează că noile prevederi vor fi introduse în faza de proiectare pentru drumurile expres care nu au intrat încă în execuție.

Printre proiectele vizate se numără Drumul Expres Arad–Oradea și Drumul Expres Suceava–Siret.

În cazul drumurilor expres deja construite sau aflate într-un stadiu avansat de execuție, modificările vor fi implementate în cadrul unor viitoare proiecte de modernizare.

Compania menționează în această categorie DEx Craiova–Pitești, DEx Tureni–Autostrada A3 și DEx Brăila–Galați.