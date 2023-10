Peste 10.000 de elevi de la 300 de școli din România intră într-un amplu program de reciclare a deșeurilor electronice

Peste 10.000 de elevi din aproximativ 300 de școli din România sunt așteptați să participe în „Săptămâna Verde” la un amplu program de educație ecologică, care presupune reciclarea bateriilor și a deșeurilor electronice. „Baterel, Eroul Reciclării”, a ajuns anul acesta la cea de-a 13-a ediție și este un proiect al Asociației Environ, realizat cu sprijinul Ministerului Educației. Ediția anterioară, pe primul loc dintr-un total de 270 de școli participante s-au aflat copiii de la Școala Gimnazială Nr. 1 Pericei, care au colectat 4.319 kg de deșeuri electrice.

Aproximativ 3 milioane de elevi din România vor învăța în acest an școlar despre educația de mediu în mod formal, în cea de-a doua ediție a programului „Săptămâna Verde”, inițiat de Ministerul Educației. Printre activitățile care se pot organiza în această săptămână se numără lecțiile în natură, dezbaterile, vizionarea de documentare, experimente sau excursii în parcuri naturale.

Organizațiile de mediu spun că odată cu apariția acestui program, în primăvara anului trecut, s-a mărit și cererea pentru campanii de eco-educație și lecții deschise în școli, iar interesul pentru subiectul reciclării a crescut semnificativ.

„E minunat că există această opțiune, să discutăm în mod formal despre educație de mediu în sistemul de învățământ românesc. În ceea ce ne privește, noi încurajăm participarea la astfel de acțiuni pe toată perioada anului. De aceea derulăm programul „Baterel, Eroul Reciclării” încă din 2011, care oferă resurse moderne și metode atractive de învățare – ghiduri, materiale video, cutii pentru colectarea selectivă a deșeurilor electrice și a bateriilor, lecții deschise și ateliere, lucruri de care atât copiii, cât și dascălii au nevoie. Îi felicităm pe profesorii care reușesc să-și ghideze elevii pe această temă nouă și deloc ușoară, chiar dacă nu au fost pregătiți încă în mod formal pe acest subiect”, a declarat Roxana Puia, director de Marketing Asociația ENVIRON.

Elevii dintr-o localitate din Sălaj au colectat peste 4.000 de tone de deșeuri electronice

În ediția de anul trecut a campaniei „Baterel, Eroul Reciclării” au participat peste 10.000 de elevi de la 270 de școli din toată țara. Pe primul loc s-au aflat copiii de la Școala Gimnazială Nr. 1 Pericei, care au colectat 4.319 kg de deșeuri electrice.

„Atunci când de referim la Pericei, cei mai mulți se gândesc instantaneu la brandul local, la ceapa atât de gustoasă care se cultivă aici. De acum înainte localitatea va fi percepută și ca un reper sălăjean pentru protejarea naturii și a mediului înconjurător. Cu toții ne-am mobilizat puternic, fiecare diriginte în parte s-a implicat și a strâns cât mai multe deșeuri. De la o simplă idee, am ajuns să vedem astăzi că la Pericei am format mici eroi care știu cum să protejeze mediu”, a povestit profesoara Anamaria Soos, coordonatorul programului de la Școala Gimnazială din Pericei.

Despre programul ,,Baterel, Eroul Reciclării”

Programul ,,Baterel, Eroul Reciclării” se adresează elevilor și profesorilor din toate ciclurile de învățământ și este structurat în trei categorii: colectarea selectivă a deșeurilor electrice și a bateriilor uzate, lecții interactive despre reciclare organizate online sau în școli și o serie de provocări tematice.

În ediția 2023/2024, vor fi organizate concursuri lunare cu scopul stimulării creativității și implicării civice, precum realizarea unor jocuri sau calendare cu activități de protejare a planetei, design de produs, reportaje sau chiar vloguri pe tema reciclării. Elevii câștigători vor fi premiați cu rechizite și alte produse marca Baterel pe care au posibilitatea să le aleagă chiar ei accesând www.magazinbaterel.ro