Ecologiștii atrag atenția asupra deșeurilor electronice invizibile. Țigările electronice aruncate anual cântăresc cât șase Turnuri Eiffel

Miliarde de deșeuri electronice invizibile, adică jucării, periuțe de dinți electrice, țigări electronice, aparate de ras, căști, gadgeturi inteligente pentru casă, stick-uri USB sau simple cabluri ajung în fiecare an la groapa de gunoi. Asta pentru că nici măcar nu sunt recunoscute de majoritatea consumatorilor ca făcând parte din categoria deșeurilor electronice, deși reprezintă a șasea parte din totalul acestui tip de deșeuri electronice, adică 9 miliarde de kilograme.

→ Imaginea 1/4: Ecologistii atrag atentia asupra deseurilor electronice invizibile FOTO Environ (2) png

În total, în fiecare an există peste 7,3 miliarde de jucării electronice invizibile, care sunt aruncate fără nicio intenție de a fi reciclate, iar deșeurile provenite din țigările electronice cântăresc de șase ori greutatea Turnului Eiffel. Dacă ar fi puse cap la cap, cele 950 de milioane de cabluri aruncate în cursul anului trecut ar putea încercui planeta de 107 ori, se arată într-un studiu UNITAR, făcut public cu ocazia Zilei Internaționale a deșeurilor electronice, marcată în fiecare an pe 14 octombrie.

„Ziua Internațională a deșeurilor electronice este o ocazie de a vorbi despre o problemă reală și îngrijorătoare. Dar acest lucru ar trebui să ne preocupe și în restul celor 364 de zile din an. Oamenii trebuie să înțeleagă că de ei depinde cum le va fi mâine și copiilor lor poimâine și să facă gesturi simple. Cum ar fi acela de a se informa, de a-și pune întrebări, de a conștientiza că există deșeuri electronice invizibile și de a le preda spre reciclare. Pentru a stimula acest comportament, invităm bucureștenii să vină începând de astăzi și până duminică, 15 octombrie, la standul Comunidar, localizat în clădirea Globaworth din Pipera. Acolo am amplasat o urnă specială unde pot lăsa deșeurile invizibile pe care le au uitate prin casă. Astfel, îmbină utilul cu plăcutul, pentru că au ocazia și să găsească ceva pe gustul lor la standul Comunidar ”, a declarat Roxana Puia, director de marketing al Environ, asociație preocupată de educarea ecologică a populației și de colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Environ a realizat și un clip în care arată ce sunt deșeurile electronice invizibile și ce știu oamenii despre ele.

Care sunt deșeurile electronice invizibile. Jucării, periuțe de dinți electrice, țigări electronice, aparate de ras, unități externe și accesorii, căști, telecomenzi, difuzoare, lumini LED, scule electrice, echipamente medicale de uz casnic, detectoare de căldură și fum, cabluri, biciclete și trotinete electronice, stick-uri USB, dispozitive de sănătate portabile, gadgeturi inteligente pentru casă și lista deșeurilor electronice invizibile ar putea continua. Multe dintre acestea conțin litiu, ceea ce face ca bateria lor să fie reîncărcabilă, dar provoacă și riscuri grave de incendiu atunci când dispozitivul este aruncat.

Reciclarea telefoanelor mobile, a tabletelor și laptopurilor. Reprezentanții Environ spun că 90% din componentele unui telefon mobil pot fi reutilizate dar că, din păcate, foarte mulți oameni aleg să păstreze telefoanele vechi casă, chiar dacă nu le mai folosesc. Sau, ceea ce este mai alarmant, le aruncă, ignorând pericolul pe care componentele acestora le pot avea asupra mediului înconjurător sau a sănătății umane. Rata de reciclare a telefoanelor mobile în UE este estimată undeva între 12% și 15%.

Nu trebuie neglijat nici faptul că produsele electronice mici, de larg consum, cum sunt telefoanele mobile, tabletele și laptopurile, au o valoare încorporată de mare interes într-o economie circulară, deoarece conțin o mare varietate de materiale, inclusiv materii prime importante, care pot fi reciclate sau recuperate atunci când sunt deșeuri. Modelele circulare precum reutilizarea, repararea, re-manufacturarea și reciclarea materiilor prime prețioase și critice conținute în acestea, au deci dublu rol: de protecție a mediului și economic, prin reintroducerea unor produse, componente și materii prime secundare în economie. În plus, repararea și reutilizarea echipamentelor electrice și electronice, precum și pregătirea pentru reutilizare și reciclare a DEEE stimulează crearea de locuri de muncă verzi în economia circulară.

Reciclarea Deșeurilor Electronice. În Europa, doar 55% din deșeurile electronice generate în prezent sunt colectate și raportate oficial. Totuși, Europa poate fi considerată un model deoarece alte părți ale lumii au rate de creștere a colectării mult mai lente, la nivel global, rata medie de colectare raportată fiind puțin peste 17%, potrivit monitorului global al Națiunilor Unite pentru deșeurile electronice. Ceea ce e îngrijorător în condițiile în care același raport arată că, în 2023, se vor produce la nivel mondial 8 kg de deșeuri electronice de persoană. Dacă se reciclează doar 17% din aceste deșeuri, rezultă că fiecărui locuitor al globului îi revin anual aproape 6,5 kilograme de deșeuri electronice aruncate în gropi de gunoi, arse, comercializate ilegal, tratate necorespunzător sau tezaurizate în gospodării.

Potrivit Asociației ENVIRON, în țara noastră, rata de colectare a deșeurilor electronice ajunge la 35%, în cele mai optimiste estimări, în condițiile în care media europeană este de 45,9% la nivelul anului 2020. Cel mai des, românii reciclează mașini de spălat (70,67%), iar cel mai greu se despart de telefoanele mobile (11%).

Asociația ENVIRON este o organizație non-guvernamentală și non-profit înființată în anul 2007 și operează în prezent peste 4.000 de puncte de colectare la nivel național. În cei 16 ani de activitate a colectat peste 170.000 de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE).