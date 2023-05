Pesta porcină decimează fermele românești. „Consumul de carne e în creștere, va trebui să aducem mare parte din import”

Un focar de pestă porcină africană, apărut în județul Timiș, va duce la distrugerea a 18.000 porci din cea mai mare fermă comercială. Reprezintă aproape jumătate din efectivul de animale pregătite pentru sacrificare în fermele românești, spune șeful APCPR, Ioan Ladoși.

Vom mânca în scurt timp preponderent carne de porc adusă din afara României, spune liderul Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR), Ioan Ladoși, care a comentat, într-o intervenție în direct la Digi 24, situația în care se află la această dată fermele comerciale românești. Un focar de pestă apărut în aceste zile, în județul Timiș, la cel mai mare producător de porci din România, va duce la sacrificarea a 18.000 porci.

„Chiar și numai dacă luăm în calcul acest focar la care ați făcut dumneavoastră referire, trebuie să remarcăm că reprezintă, de fapt, aproape jumătate din porcii care ar fi trebuit să fie sacrificați în abatoarele României. Aceasta este amploarea dezastrului. Înseamnă că 14.000 porci, sau 18.000, sau câți vor fi, trebuie să fie aduși din import. Pentru că consumul este același, chiar este într-o creștere în România, or noi, ca producători autohtoni, nu mai avem sub nicio formă cum să acoperim necesarul și cererea internă de carne de porc”, a spus Ladoși.

S-a ajuns în această situație pentru că de aproximativ șase ani, de la apariția primelor focare de pestă porcină africană în România, autoritățile sanitare-veterinare nu au reușit să intervină prompt și să limiteze extinderea focarelor.

„Legea a fost castrată”

„La acest moment, din datele pe care le deținem, aproximativ 93% din focarele din Uniunea Europeană se derulează în România. Asta este o cifră la începutul lunii mai. În plus de aceasta, din totalul de 73 focare în Uniunea Europeană, 69 au fost în gospodăriile populației din România. Asta este situația, din păcate lucrurile merg într-o direcție pe care noi am bănuit-o, despre care noi am tras nenumărate semnale către autorități și lucrurile, din păcate, nu se schimbă”, a mai spus Ladoși.

Liderul APCPR a criticat și forma finală a „Legii porcului”, promovată în cursul lunii trecute, și din care, spune Ladoși, au mai rămas foarte puține dintre măsurile discutate cu medicii veterinari care activează în fermele comerciale.

„Din păcate, această lege s-a transformat radical de la momentul la care noi am participat cu sfaturile veterinarilor noștri, care sunt cei mai buni meseriași pe problema pestei porcine africane, iar, la felul în care a ieșit în mediul public și a fost publicată în Monitorul Oficial, pot spune, și îmi cer scuze pentru expresie, legea a fost castrată”, a mai spus Ladoși.

Conform datelor de pe site-ul Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, din 2017 și până în prezent în România s-au înregistrrat 6.014 focare de pestă porcină africană la porcii domestici, 6.003 fiind stinse. Cele mai numeroase au fost în gospodăriile populației, acolo unde crescătorii se conformează cu greu normelor sanitare, întreținând riscul de extindere a bolii. Alte 7.214 cazuri de pestă porcină africană au fost înregistrate, în România, la mistreți.

În 17 mai 2023, data ultimului raport al ANSVSA, mai erau active 11 focare de pestă (între timp au mai apărut cel puțin două, cel de la ferma comercială din Timiș și un altul la o gospodărie din același județ), distribuite astfel: trei în Satu-Mare, două în Botoșani și câte unul în Iași, Dâmbovița, Ilfov, Maramureș, Mureș și Sălaj.