Pericol pe rafturi: carne și legume stricate în marile supermarketuri din București. ANPC a dat amenzi de 640.000 de euro

În doar două zile, inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au descoperit nereguli grave în marile magazine de retail din București. Inspectorii au aplicat amenzi în valoare totală de aproximativ 3,2 milioane de lei (640.000 de euro) și au oprit de la vânzare mii de produse neconforme.

În urma controalelor efectuate pe 8 și 9 decembrie, inspectorii au scos definitiv de pe rafturi peste 4.000 de kilograme de alimente necorespunzătoare, în valoare de peste 75.000 de lei, și au retras temporar alte peste 3.000 de produse, în valoare de peste 121.000 de lei.

Printre problemele semnalate se numără produse cu termenul de valabilitate depășit, prezența lichidului sangvinolent în ambalajele cărnii, fructe și legume alterate, diferențe între prețul afișat și cel încasat la casa de marcat, dar și condiții neigienice în spațiile de depozitare și comercializare.

→ Imaginea 1/12: Carne stricată în magazine FOTO: ANPC

De asemenea, inspectorii au constatat lipsa separării corecte a produselor lactate autentice de cele cu adaos de grăsimi vegetale, lipsa afișării prețurilor sau a informațiilor pentru consumatori, ambalaje deteriorate, deficiențe în informarea privind promoțiile, dar și comercializarea de dispozitive electrice și ornamente luminoase fără marcaje și declarații de conformitate.

ANPC a transmis că astfel de controale vor continua, pentru a proteja drepturile consumatorilor și siguranța produselor disponibile în magazine.