Schemă de ajutor de stat de 190 de milioane de lei pentru compensarea accizei crescute la motorină. Cine sunt beneficiarii

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, 11 decembrie, o hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

Prin aceste act, Guvernul instituie o schemă de ajutor de stat cu un buget total maxim estimat de 190 de milioane lei destinat compensării creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor în transportul rutier, scrie News.ro.

Măsura aprobată constă în restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat, după cum urmează: 40 de bani per litru de motorină achiziţionată în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025; 65 de bani per litru de motorină achiziţionată în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026.

Potrivit Guvernului, vor beneficia de această schemă operatorii de transport rutier licenţiaţi în România care desfăşoară activităţi de: transport rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone; transport de persoane, regulat şi ocazional, cu excepţia transportului public local de persoane, cu autovehicule din categoria M2 sau M3 (microbuze şi autobuze).

„Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de această formă de ajutor de stat este de 2.200”, subliniază Executivul.

Măsura are drept scop stimularea consumului intern de motorină, prin evitarea relocării alimentării cu combustibil în afara ţării, ceea ce va avea un efect direct pozitiv asupra economiei naţionale, prin menţinerea locurilor de muncă şi a activităţii economice în sectorul transporturilor, care astfel se va regăsi în plata de taxe şi impozite la bugetul de stat.

Pot depune cereri de restituire a creşterii accizei la motorină numai operatorii economici care nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare şi care nu au beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.

„Plata sumelor compensate se efectuează până la data de 31 decembrie 2026 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei, în baza dispoziţiilor de plată emise până la data de 31 iulie 2026 de către Autoritatea Rutieră Română (A.R.R), care a fost desemnată administratorul acestei scheme de ajutor de stat”, mai anunţă Guvernul.