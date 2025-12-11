Guvernul bulgar demisionează. Sofia poate intra din nou în criză politică

Guvernul bulgar condus de premierul Jeliazkov și-a depus joi demisia, un gest care marchează un nou episod în instabilitatea politică ce definește de luni bune scena de la Sofia. Anunțul, transmis sec în cadrul unei declarații la Palatul Consiliului de Miniștri, a venit după ore întregi de zvonuri și semnale contradictorii din interiorul coaliției.

În mesajul citit de Jeliazkov, cabinetul invocă „pierderea sprijinului politic și nevoia de a restabili încrederea publică” drept principalele motive ale retragerii. Premierul a insistat că demisia este „în interesul stabilității instituționale” și a mulțumit membrilor cabinetului și partenerilor de coaliție pentru colaborare, fără a intra în detalii privind tensiunile interne care au precedat decizia.

Demisia activează imediat procedura constituțională prin care președintele este obligat să consulte formațiunile parlamentare și să desemneze partidul ce va primi primul mandat de formare a unui nou executiv. Reacțiile politice au venit în rafală: opoziția cere fie alegeri anticipate rapide, fie un cabinet tehnocrat, în timp ce liderii coaliției aflate până azi la putere evită angajamente directe.

Piețele au rămas calme în primele ore, însă analiștii avertizează că o perioadă mai lungă de incertitudine ar putea afecta încrederea investitorilor, mai ales în contextul unui parlament fragmentat și al unor negocieri care se anunță dificile.

Președintele urmează să facă o declarație publică în cursul zilei, însă atmosfera politică este deja tensionată. Modul brusc în care a fost anunțată demisia — cu doar câteva minute înaintea votului de neîncredere programat — a alimentat comentarii critice chiar și în rândul unor parlamentari moderați. Pentru unii, gestul a părut o încercare de a controla o situație scăpată de sub control; pentru alții, o ieșire necesară dintr-un blocaj prelungit.

În fața Parlamentului, protestatarii care au rămas consecvenți în ultimele zile au salutat decizia, însă scepticismul rămâne pronunțat. O parte dintre manifestanți văd în demisie o șansă de resetare politică, în timp ce alții se tem că urmează o perioadă și mai accentuată de incertitudine instituțională.

Procedurile parlamentare sunt acum în prim-plan. Miniștrii lui Jeliazkov vor continua să funcționeze cu atribuții limitate până la constituirea unui nou cabinet. În același timp, scena politică se pregătește pentru negocieri care, potrivit specialiștilor, se anunță complicate și imprevizibile. În absența unei majorități clare, scenariul alegerilor anticipate rămâne puternic vehiculat.

Și partenerii internaționali urmăresc evoluțiile de la Sofia. Mai multe misiuni diplomatice au transmis mesaje prudente, insistând pe necesitatea menținerii stabilității și a unui dialog politic responsabil în perioada de tranziție.

Pentru moment, toate privirile sunt îndreptate către președinte și către partidele parlamentare, care trebuie să demonstreze că pot găsi un teren comun într-un climat politic tot mai polarizat.