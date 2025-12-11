Surpriză totală: cât ar fi câștigat Ronaldinho la Iași

În urmă cu două săptămâni, legenda braziliană Ronaldinho (45 de ani) a făcut spectacol la Iași, conducând echipa sa într-un meci demonstrativ câștigat cu 7-4 în fața celor de la „Romania Legends”.

Inițial, se zvonea că brazilianul ar fi fost plătit cu aproximativ 150.000 de euro pentru apariția sa în Copou. Totuși, Giovanni Becali a clarificat situația și a stârnit și mai mult interes.

Cât a primit Ronaldinho pentru spectacolul făcut la Iași

Astfel, Ronaldinho a adus spectacol în Moldova, dar contrar așteptărilor, suma primită pentru o zi întreagă pe teren a fost mult mai mică decât se zvonea inițial.

”Și Ronaldinho, să vină pentru 15-20.000 de euro… Nu pot să înțeleg! Ce probleme o avea cu banii în Brazilia? Și cu fratele lui a fost prin Uruguay sau Peru, au avut probleme, i-au arestat… Nu știu băiatul ăsta ce a făcut cu banii”, a declarat Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

Ronaldinho a făcut spectacol la Iași

Evenimentul „Ronaldinho and Friends – Romania Legends” a adunat în tribune doar 3.000 de spectatori, deși organizatorii se așteptau la cel puțin dublu. Vremea a dat planurile peste cap. Ploaia și ceața densă în ziua meciului au redus prezența fanilor și au creat dificultăți logistice.

Și în ceea ce privește componența echipelor lucrurile nu au mers conform planului. Deși inițial fuseseră anunțați jucători precum Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Claude Makelele, Ricardo Quaresma, Sebastian Veron, Marco Materazzi, dar și români ca Miodrag Belodedici, Liviu Ciobotariu, Dan Alexa sau Lucian Sânmărtean, aceștia nu au mai fost prezenți pe teren.

Ronaldinho & Friends: Helton, Frey, Polga, Naldo, Andre Santos, Raphinia, Jankulovski, Amauri, Diego Souza, Edmilson, Roberto, Eric și Ronaldinho.

Romanian Legends: Stanca, Stăncioiu, Paraschiv, M. Niculae, Alin Rațiu, Neaga, Pătrașcu, Mitic, Bucur, Emil Dică, Trică, Onofraș, Tamaș, Miclea, Curelea, Popescu, Niță și Mihalache.