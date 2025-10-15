Palatul Victoria, iluminat în roz și bleu de Ziua Părinților de Îngeri

În această seară, Palatul Victoria va fi iluminat în culorile roz și bleu, marcând astfel Ziua Părinților de Îngeri. Prin acest gest, Guvernul se alătură campaniei de conștientizare și sprijin pentru părinții care și-au pierdut copiii în lunile de sarcină, la naștere sau înainte ca aceștia să împlinească 18 ani.

„Dincolo de gestul creștinesc de comemorare a vieților nevinovate stinse prea devreme, această campanie de conștientizare la nivel de societate a suferinței familiilor care și-au pierdut copiii aduce în atenție nu doar nevoia de prevenție și acces la servicii de sănătate de calitate”, se arată în comunicatul Guvernului.

Autoritățile subliniază că tragediile recente, precum cea de la Iași, în care mai mulți copii și-au pierdut viața din cauza infecțiilor cu bacterii, evidențiază „nevoia stringentă de reformă și responsabilizare care, din păcate, încă se resimte în unele zone din sistemul de sănătate”.

Sprijin concret pentru părinți

Ziua Părinților de Îngeri este marcată anual pe 15 octombrie și a fost instituită prin Legea 186/2024. Aceasta prevede că familiile afectate de pierderea copiilor pot beneficia de consiliere psihologică decontată de stat, pentru a depăși traumele emoționale.

Prin iluminarea Palatului Victoria, Guvernul își reafirmă solidaritatea cu părinții îndurerați și atrage atenția asupra importanței prevenirii tragediilor în rândul copiilor și a nevoii de îmbunătățire a serviciilor de sănătate.