search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Palatul Cotroceni și Guvernul vor fi iluminate în roșu, în semn de solidaritate cu copiii și tinerii afectați de boala Duchenne

0
0
Publicat:

Palatul Victoria și Palatul Cotroceni vor fi iluminate în roșu, simbol al solidarității cu copiii și tinerii afectați de distrofia musculară Duchenne, cu ocazia Zilei Mondiale de Conștientizare a bolii. 

Președinția și Guvernul marchează Ziua Mondială a bolii Duchenne / Sursa foto: replicahd.ro
Președinția și Guvernul marchează Ziua Mondială a bolii Duchenne / Sursa foto: replicahd.ro

În semn de solidaritate cu copiii și tinerii afectați de Distrofie Musculară Duchenne, Palatul Victoria va fi iluminat în roșu duminică, 7 septembrie 2025, marcând astfel Ziua Mondială de Conștientizare a Bolii Duchenne.

Guvernul României se alătură și în acest an campaniei internaționale de conștientizare dedicată acestei afecțiuni genetice rare și progresive, care afectează în principal copiii, ducând treptat la pierderea funcției musculare și, în timp, la invaliditate.

Tema din acest an, ”Family – the heart of care”, pune accentul pe rolul familiei în viața celor cu distrofie musculară Duchenne și Beker, pe lupta comună pentru speranță și reziliență.

Gestul simbolic de iluminare a Palatului Victoria are rolul de a atrage atenția publică asupra provocărilor cu care se confruntă persoanele diagnosticate cu această boală, dar și asupra nevoii de sprijin, empatie și informare corectă în rândul societății.

Totodată, această acțiune îndeamnă la susținerea inițiativelor de incluziune socială.

„Autorități, profesioniști din domeniul medical și științific, organizații non-guvernamentale și întreaga societate civilă au un obiectiv comun: îmbunătățirea calității vieții celor care trăiesc cu această afecțiune prin acces echitabil la diagnosticare precoce, tratamente adecvate, servicii de reabilitare, precum și oportunități reale de integrare și participare activă în comunitate”, transmite Guvernul printr-un comunicat de presă. 

Distrofia Musculară Duchenne este o boală ereditară rară

Distrofia Musculară Duchenne este o boală ereditară rară, cauzată de absența sau deficitul unei proteine esențiale – distrofină – care are rolul de a proteja și menține sănătatea mușchilor. Lipsa acesteia cauzează slăbirea progresivă a mușchilor, afectând în cele din urmă întregul organism.

În România, persoanele diagnosticate cu distrofie musculară Duchenne (DMD) beneficiază de măsuri specifice în cadrul Programului Național de Tratament pentru Boli Rare, coordonat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Programul include tratamente cu medicamente orfane pentru pacienții cu DMD, în special pentru formele cauzate de mutații nonsens în gena distrofinei.

Anul 2025 marchează a-XII-a ediție, Ziua Mondială de Conștientizare Duchenne (World Duchenne Awarness Day).

La ce oră se vor aprinde luminile

Administrația Prezidențială se alătură campaniei de conștientizare a Bolii Duchenne.

Astfel, în semn de solidaritate cu cei diagnosticați cu această afecțiune, atât din România, cât şi din întreaga lume, Palatul Cotroceni va fi iluminat în roșu astăzi, începând cu ora 20:30.

Tema din acest an, Family: the heart of care, subliniază rolul esențial al familiei în viața persoanelor cu distrofie musculară Duchenne și Becker, un sprijin zilnic, emoțional fizic, care transformă lupta cu o boală rară într-un efort comun de speranță și reziliență.

„Totodată, acest demers constituie un îndemn la cooperare îndreptat către decidenți şi societatea civilă, comunitatea medicală şi științifică, în scopul îmbunătățirii calității vieții copiilor care suferă de Distrofie Musculară Duchenne, prin asigurarea accesului echitabil la diagnosticare precoce, tratamente de calitate şi servicii de reabilitare, precum și la diverse activități de socializare și integrare în comunitate”, transmite Administrația Prezidențială a României. 

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 în România. Tot ce trebuie să știi despre acest moment unic
stirileprotv.ro
image
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă!
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Cât costă noul bolid pe care și l-a cumpărat Zlatan Ibrahimovic. Mașina e specială, există doar câteva exemplare în întreaga lume
fanatik.ro
image
Demisii în masă la cea mai mare școală din București: toată conducerea a demisionat
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Ilie Năstase nu s-a putut abține, după ce a văzut transformarea totală a Serenei Williams: ”Gata, că nu mai iau viză”
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
observatornews.ro
image
Un copil de doar 10 ani a murit după ce a plâns timp de 10 ore. Ce avea micuțul în sânge
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
prosport.ro
image
Ce strică vacanțele în Egipt, mulți români sunt dezamăgiți de ce se întâmplă. Detaliul despre care agențiile nu vorbesc
playtech.ro
image
Fosta rivală a Simonei Halep, apariție senzuală pe covorul roșu! Cum s-a afișat Camila Giorgi la Festivalul de Film de la Veneția
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: ”Au bătut palma cu Zinedine Zidane”
digisport.ro
image
VIDEO Industria aeronautică rusă marchează un moment istoric: SJ-100, zbor complet cu motoare 100% autohtone
stiripesurse.ro
image
El este bărbatul de 40 de ani care a murit ars de viu, după ce s-a prăbușit cu mașina de pe podul de pe Centura Capitalei. Ar fi suferit din dragoste
kanald.ro
image
Ce pensie ar trebui sa incaseze un batran in Romania in medie încât să acopere traiul zilnic al unui adult singur, conform calculelor...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Ireal! Cabiria Morgenstern i-a dăruit un copil unui bărbat care ar putea să-i fie bunic! Este un celebru actor
romaniatv.net
image
Al 13-lea salariu. Ce prevede Codul Muncii referitor la acest privilegiu
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Andreea Raicu, episod neplăcut cu fostul ei iubit din tinerețe! „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
Prințul Hisahito al Japoniei și a celebrat majoratul profimedia 1034617898 jpg
Imagini istorice la Palatul imperial din Tokyo. Prințul Hisahito al Japoniei și-a celebrat majoratul
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sfeclă roșie la borcan. Rețetă simplă și gustoasă pentru iarnă
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
O prințesă în extaz! Kate Middleton a apărut separat de Prințul William, fanii regali fiind surprinși de gesturile ei

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică