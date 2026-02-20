search
Vineri, 20 Februarie 2026
Orașul sărac din România, zdruncinat de cutremure în 2023. Localnică: „De trei ani stăm în containere. Nu mai putem"

Publicat:

Trei ani au trecut de la cutremurele care au „lovit” Aninoasa, unul dintre cele mai sărace orașe din România. Mai multe familii continuă să trăiască în containere metalice, folosite ca locuințe provizorii după ce au fost evacuate din blocurile degradate.

Orașul Aninoasa. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Orașul Aninoasa. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Aproximativ 4.000 de oameni locuiesc în orașul Aninoasa din județul Hunedoara, un fost centru minier din Valea Jiului, dezvoltat în jurul unei mine de cărbune care a funcționat timp de peste un secol, până în 2006.

Orașul lovit de ghinion

La două decenii de la închiderea exploatării miniere, Aninoasa a rămas unul dintre cele mai sărace orașe din România, cu o populație în general îmbătrânită și cu puține companii locale care să poată oferi locuri de muncă tinerilor.

Închiderea minei nu a fost singurul neajuns pentru localnicii orașului din Valea Jiului. În 13 și 14 februarie 2023, mai multe cutremure au afectat localitatea, șubrezind și mai mult blocurile vechi, rămase nereabilitate, din Colonia muncitorească Aninoasa, înființată la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Unele dintre cele peste 20 de clădiri cu etaj ale coloniei, neglijate de-a lungul timpului de autorități și de locatarii lor, ajunseseră în pericol de prăbușire. Problemele au fost semnalate de câțiva ani, când ninsorile au dus la prăbușirea mai multor acoperișuri și au afectat tavanele clădirilor, însă efectele cutremurelor din urmă cu trei ani au mobilizat autoritățile.

Atunci, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Hunedoara a anunțat necesitatea evacuării a peste 400 de localnici din colonie, din locuințele degradate.

„Asupra stării tehnice a clădirilor, construite în urmă cu peste 100 de ani, nu s-a intervenit niciodată, astfel că acum, pentru cele 182 de familii, trebuie aplicată procedura evacuării”, informa CJSU Hunedoara, în 22 februarie 2023.

Viața în container

40 de containere folosite ca locuințe provizorii au fost aduse în Aninoasa, 11 fiind amplasate în curtea liceului din localitate, iar celelalte în curtea fostei mine de cărbune, închisă definitiv în 2006. La început, aproape 20 de familii s-au mutat în aceste boxe, de teamă că un nou cutremur le va pune în pericol viața dacă vor rămâne în clădirile vechi, cu structura de rezistență șubredă. Cu timpul, însă, numărul locatarilor din containere s-a redus.

Unele familii nu au suportat condițiile în care trebuiau să locuiască.

„Spațiul este mic, vara ne sufocăm de căldură, iarna este foarte frig și ne îmbolnăvim. Când plouă, apa se scurge în container. Nu avem baia aproape. Cu o familie și cu copii nu poți rezista aici prea mult”, relata o localnică mutată într-un container amplasat în curtea liceului.

Alte familii și-au găsit alte locuințe, mai potrivite pentru nevoile lor, unele preferând să se întoarcă în clădirile degradate din vechea colonie. Unii s-au stins în locuințele provizorii.

„Patru oameni au murit în cei trei ani de când ne-au mutat aici”, povestește o localnică.

La trei ani de la cutremure, câteva familii continuă să locuiască în boxele metalice amplasate în curtea liceului din oraș și în cea a fostei mine, așteptând să primească locuințe sociale. Sala de sport a unității școlare și băile acesteia sunt împărțite de localnici și elevi. 

În 2023, statul român a alocat fonduri pentru construirea, în regim de urgență, a 100 de astfel de locuințe în orașul Aninoasa, unde ar urma să fie mutate familiile din clădirile vulnerabile ale vechii colonii.

„Sunt finalizate în proporție de 99 la sută trei blocuri și se lucrează la ridicarea altor trei”, afirma recent primarul Nicolae Dunca.

Niciunul dintre blocuri nu a fost însă finalizat, neavând utilitățile necesare locuirii. La cea mai recentă ședință a Consiliului Local, din 12 februarie, primarul le-a cerut din nou oamenilor să mai aibă răbdare, două - trei luni. Unii s-au resemnat cu statutul de „sinistrat”, alții spun însă că nu mai rezistă.

„De trei ani stau aici. Dorm cu șobolanii în casă și la geam. Nu mai pot. Mi-este teamă”, s-a plâns o localnică.

Unii locuitori ai Aninoasei au susținut că își doresc ca orașul lor să redevină comună, așa cum era înainte de 1989, sperând că astfel s-ar putea reduce cheltuielile administrative și taxele.

