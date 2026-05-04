Orașul păzit din cer de o dronă de 40.000 de euro: va transmite imagini live către poliție cu infracțiuni, construcții ilegale și situații de risc

Primăria Cluj-Napoca a testat o dronă de ultimă generație, evaluată la aproximativ 40.000 de euro, care va fi utilizată pentru monitorizarea orașului, identificarea situațiilor de risc și sprijinirea intervențiilor autorităților. Sistemul a fost prezentat public și descris drept un „ochi inteligent al orașului”.

Drona transmite imagini în timp real către centrul de comandă al Poliției Locale și este echipată cu tehnologie de supraveghere avansată, inclusiv cameră de înaltă rezoluție, senzori cu infraroșu și termoviziune.

Aparatul poate detecta diferențe de temperatură corporală și ar putea fi utilizat în căutarea persoanelor dispărute sau urmărite de autorități.

Echipamentul are o autonomie de zbor de aproximativ 52 de minute, o rază de acțiune de până la 40 de kilometri și poate atinge viteze de până la 90 km/h. În practică, însă, în mediul urban va opera la altitudini mult mai reduse decât limita tehnică maximă declarată de 7.000 de metri, scrie monitorulcj.

Primarul Emil Boc a declarat că drona va fi utilizată pentru verificarea construcțiilor ilegale, monitorizarea șantierelor și supravegherea zonelor considerate problematice.

„Luăm stradă cu stradă, acoperiș cu acoperiș. Nimeni nu va mai construi ilegal în Cluj-Napoca”, a afirmat primarul în timpul prezentării.

De asemenea, drona poate fi folosită pentru identificarea depozitărilor ilegale de deșeuri și pentru urmărirea evoluției traficului rutier, în special în zonele de intrare și ieșire din oraș.

Potrivit publicației citate, drona va avea un rol important și în gestionarea situațiilor de urgență, precum incendii, inundații sau alunecări de teren, oferind o imagine de ansamblu în timp real asupra zonelor afectate.

Totodată, sistemul ar putea fi folosit la evenimente cu public numeros, inclusiv festivaluri sau meciuri de fotbal, pentru monitorizarea fluxului de persoane și a eventualelor situații de risc.

„Putem vedea masele de oameni și direcția în care se deplasează, pentru a interveni dacă este necesar”, a explicat Emil Boc.

Achiziția dronei face parte din strategia de digitalizare a administrației locale.