Doi bărbaţi au cumpărat zeci de oi, capre şi vaci cu bani falși și au revândut animalele la preț redus

Doi bărbaţi în vârstă de 30 şi 31 ani au fost reţinuţi după ce au cumpărat oi, capre şi vaci cu bancnote euro false, iar ulterior au revândut animalele.

Din actele de urmărire penală reiese că pe 6 februarie bărbaţii ar fi indus în eroare o persoană de la care au cumpărat 75 de oi şi capre, pentru care ar fi achitat 4.800 de euro cu 96 de bancnote false din cupiură de 50 de euro, scrie Agerpres.

Animalele achiziţionate au fost valorificate în aceeaşi zi, pentru 12.500 de lei.

Ulterior, la data de 9 februarie, aceştia ar fi indus în eroare o altă persoană, de la care ar fi cumpărat două bovine pe care au plătit 3.400 de euro, cu 68 de bancnote false din cupiură de 50 de euro, toate bancnotele făcând parte din acelaşi tip de fals.

"La data de 26 martie, cele două persoane cercetate au fost depistate în judeţul Botoşani, imediat după ce ar fi finalizat o altă tranzacţie de achiziţionare a unei bovine, pentru care ar fi achitat 2.000 de euro cu 40 de bancnote false din cupiură de 50 de euro. Asupra acestora au mai fost găsite 160 de bancnote de 50 de euro false. În urma celor trei percheziţii domiciliare efectuate de către poliţişti, la data de 27 martie, au fost descoperite şi ridicate mai multe mijloace de probă, printre care mai multe telefoane mobile. Astăzi, 27 martie, cele două persoane au fost reţinute, pentru 24 de ore, de către poliţişti, iar în cursul acestei zile vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi şi ulterior instanţei de judecată cu propuneri legale", se menţionează într-un comunicat de presă.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani.

Cei doi au fost anchetaţi de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, pentru "falsificare de valori străine" şi "înşelăciune".