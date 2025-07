Oana Țoiu a vorbit despre salariile din Ministerul Afacerilor Externe și problemele din sistem. Cât câștigă un angajat cu 15 ani vechime

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că salariile din Ministerul de Externe sunt sub așteptările impuse de complexitatea funcției diplomatice, iar veniturile personalului din ambasade nu se compară cu cele ale diplomaților din alte state. De asemenea, șefa diplomației române a anunțat rechemări din posturi-cheie și viitoare reforme.

Potrivit Oanei Țoiu, un angajat MAE cu 15 ani vechime are un salariu net de doar 6.300 de lei, iar debutanții primesc între 3.400 și 4.500 lei net.

„Săptămâna trecută, am semnat contractele de angajare pentru mai mulți tineri care au luat concursul, tineri foarte bine pregătiți, care și-au ales această carieră. Salariul net din contractele respective era între 3.400 și 4.500 de lei. Și când este vorba despre oameni cu experiență nu sunt deloc salarii mari, mai ales la nivelul centralei din București. Am semnat și contractul unei persoane care avea peste 15 ani vechime în activitate și salariul era de 6.300 lei net. La criza din 2008, o parte din salarii au fost tăiate și de atunci Ministerul Afacerilor Externe a fost cumva în afara negocierilor de creșteri salariale”, a explicat ministrul într-un interviu acordat HotNews.

Mai mult, în 2024, reducerile de sporuri au afectat circa 40% din personalul MAE, ceea ce a dus la scăderi salariale și nemulțumiri în rândul angajaților.

„Acest lucru nu poate să fie sustenabil pe termen mediu și lung deloc pentru că în MAE sunt oameni bine pregătiți care-și văd cariera pe termen lung aici și asta înseamnă salarii proporționale cu aceste standarde”, a subliniat Oana Țoiu.

Detașări controversate și promisiunea reformei

Ministrul a recunoscut că în MAE există posturi ocupate de persoane fără pregătire diplomatică, uneori pe criterii politice, și a promis o analiză riguroasă a tuturor detașărilor. Printre cazurile controversate menționate se află Viorel Riceard Badea, fost senator PNL, consul general în Emiratele Arabe Unite, și Andrei Zaharescu, fost jurnalist, consul general la Cape Town.

Totodată, a admis că anumite decizii de rechemare deja luate „au deranjat” și au provocat reacții publice din partea celor afectați.

Resurse limitate și presiuni externe

Ministerul Afacerilor Externe are un buget de doar 0,08% din PIB, o alocare considerată extrem de redusă raportat la obiectivele internaționale ale României. Țoiu afirmă că reformele și eficientizarea sunt esențiale pentru a putea justifica ulterior o majorare a resurselor bugetare.

„Ministerul Afacerilor Externe are alocat doar 0,08% din PIB. Este o alocare mică pentru obiectivele strategice pe care le are România. De exemplu, în relație cu alte țări în interiorul Uniunii Europene sau în cadrul parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii. De asemenea, noi avem și un istoric, deloc de neglijat, în relația cu spațiul arab, o zonă foarte importantă și unde UE are nevoie ca mai multe state membre să fie active în regiune”, a spus Oana Țoiu.