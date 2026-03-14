Băluță îl critică pe Bolojan la prezentarea lucrărilor la pasajul de la Apărătorii Patriei: „Frânează dezvoltarea României”

Primăria Sectorului 4 al Capitalei a transmis sâmbătă, 14 martie, că realizarea pasajului rutier din intersecția de la Apărătorii Patriei a intrat în etapele superioare de execuție. Potrivit instituției, lucrările au început vineri seară și vor continua în serile următoare, mai ales pe timpul nopții. În cadrul conferinței susținute lângă șantierul pasajului, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a lansat atacuri și la adresa premierului Ilie Bolojan.

„Realizarea pasajului rutier din intersecția de la Apărătorii Patriei a intrat în etapele superioare de execuție, iar în aceste zile constructorii au început montarea tablierului metalic aferent podului hobanat, care va fluidiza semnificativ traficul rutier din zona de sud a orașului și care face parte din inelul median de circulație al Capitalei”, transmite instituția într-un comunicat.

Lucrările au început vineri seară și vor continua în serile următoare, mai ales noaptea, pentru a permite manevrarea utilajelor de mare capacitate în condiții de siguranță. Până la sfârșitul lunii aprilie, constructorii urmează să aducă în șantier și elementele structurale („predalele”) care vor susține calea de rulare a pasajului.

Despre stadiul lucrărilor și planurile următoare a vorbit primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, într-o conferință de presă organizată lângă șantier.

„Acest pasaj este a doua piesă din ceea ce înseamnă inelul median de circulație în Sectorul 4. Am construit deja pasajul Europa Unită, iar până la finalul anului vom reuși să finalizăm acest pasaj, care va îndeplini două obiective foarte importante.

Pe de o parte, va degreva această intersecție foarte importantă pentru toți bucureștenii, iar pe de altă parte va reprezenta un punct multimodal de transport. Acum ne aflăm la momentul în care, de aseară, a început montarea tablierului metalic, iar în circa o lună de zile întreaga structură a tablierului va fi montată și ne vom putea apuca de ultima etapă, și anume aceea de montare a infrastructurii rutiere.

Îndeplinim, astfel, promisiunea pe care am făcut-o oamenilor, aceea de a termina această lucrare până la sfârșitul anului”, a declarat Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 lansează atacuri la adresa premierului

A mai declarat că pasajul de la Apărătorii Patriei ar putea fi ultima investiție de acest tip realizată de o primărie, din cauza măsurilor guvernamentale care, potrivit lui, reduc resursele autorităților locale.

„Vreau să vă mai spun un lucru foarte important. Probabil că acest pasaj pe care îl vedeți va fi ultimul pe care o primărie de sector va putea să-l facă, deși utilitatea sa nu poate fi pusă la îndoială, în condițiile în care reprezintă exact ceea ce trebuie pentru ca, la un moment dat, să putem avea o linie de tramvai continuă, de pe Șoseaua Giurgiului și până pe Șoseaua Petricani, în Sectorul 2.

Spun acest lucru întrucât, în ritmul acesta, în viziunea pe care Guvernul Bolojan o are, aceea de a pulveriza autoritățile locale și de a lua din declarațiile de impunere tot ce se poate lua, rolul primăriilor în privința investițiilor în infrastructura rutieră va fi practic inexistent. Ce efecte produce o astfel de atitudine este cât se poate de clar: economia României s-a contractat și suntem în recesiune tehnică. În plus, puterea de cumpărare a scăzut cu 20%, inflația este la ora aceasta 10%.

Toate acestea sunt consecința directă a acestor acțiuni iresponsabile, din punctul meu de vedere, acțiuni care ignoră impactul pe care astfel de investiții îl au pentru economia României. Noi, spre exemplu, am adus 5 miliarde de euro în România, în București, în Sectorul 4, dar mă tem că sunt ultimele lucruri pe care, pe termen mediu, le mai putem face, pentru că acesta este stadiul în care noi am ajuns”, a mai afirmat Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 l-a criticat pe Ilie Bolojan, acuzându-l că politicile guvernamentale adoptate în ultimele luni frânează dezvoltarea comunităților locale din România.

„Cu o astfel de abordare distructivă, pe care am văzut-o de-a lungul acestor 8 luni de mandat pe care domnul Bolojan le-a avut, nu văd șanse de dezvoltare a comunităților noastre și nu mă raportez doar la Sectorul 4 sau la București în general, ci la nivelul orașelor și al altor UAT-uri din România.

Acest om care frânează dezvoltarea României, pe numele dânsului Ilie Bolojan, nu a ținut cont niciodată de nevoile persoanelor cu dizabilități, preferând, în contrapartidă, să ofere bani pentru a juca la bursă, niște lucruri care sunt cel puțin surprinzătoare, inclusiv pentru profesia de medic pe care o am.

Este un om care, din păcate, consideră că mamele care își cresc copilul în concediu de maternitate sunt privilegiate față de alte mame din Europa și nu a ținut cont niciodată de faptul că a scăzut puterea de cumpărare, că inflația este de 10%, că au crescut taxele, că au crescut impozitele…”, a încheiat primarul Sectorului 4.