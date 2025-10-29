Românca Anca Faur, soția celebrului astronaut Buzz Aldrin, a murit la 66 de ani

Românca Anca Faur, care s-a căsătorit în ianuarie 2023 cu astronautul american Buzz Aldrin, a încetat din viață la vârsta de 66 de ani, potrivit unui anunț publicat pe pagina oficială de Facebook a astronautului.

„Dr. Anca Aldrin, soția astronautului Buzz Aldrin, a trecut în neființă în noaptea trecută, avându-i alături de ea pe soțul său și pe fiul său, Vlad Ghenciu. Doamna Aldrin, inginer chimist cu doctorat obținut la Universitatea din Pittsburgh, a ocupat funcția de trezorier al California Hydrogen Business Council și de vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC”, se arată în mesajul postat de familia astronautului.

Postarea include și un mesaj emoționant din partea lui Buzz Aldrin: „Sunt foarte norocos că am găsit și m-am căsătorit cu iubirea vieții mele. Ea a adus bucurie în tot ceea ce am făcut împreună. Îmi va lipsi foarte mult”. Familia Ancăi Faur a solicitat respectarea intimității în această perioadă de doliu.

„Este dragostea vieții mele și facem totul împreună”

Anca Faur s-a născut la Deva, România, și era doctor în chimie. A absolvit în 1983 Facultatea de Tehnologie Chimică a Politehnicii din Timișoara și a obținut în 1996 titlul de doctor la Universitatea din Pittsburgh.

„Nu am fost niciodată mai fericit în viața mea decât acum cu timpul petrecut cu Anca”, a spus Aldrin. „Ea este dragostea vieții mele și facem totul împreună, de la mâncarea mesei, planificarea proiectelor și urmărirea lumii trecând, până la întâlnirea cu cele două familii ale noastre și sărbătorirea – așa cum suntem la această aniversare a 55 de ani de la debarcarea Apollo 11. Sunt norocos dincolo de cuvinte”.

Cei doi s-au cunoscut pentru prima dată în decembrie 2017, la un eveniment de lucru. Aldrin a descris-o pe Anca Faur ca fiind cineva care are „întregul pachet Vrăjitorul din Oz: creier, inimă și curaj”. „Există ceva special la ea și la felul în care ne conectăm”, a adăugat astronautul.

El a povestit că a convins-o greu pe Anca să accepte să fie soția lui, deoarece era încăpățânată: „E cam încăpățânată, așa că mi-au trebuit câțiva ani până când a acceptat să fie mireasa mea, iubita mea. Dar eu sunt chiar mai încăpățânat decât ea. Am câștigat!”

Cei doi s-au căsătorit în ianuarie 2023, când Aldrin avea 93 de ani. „Toate stelele erau aliniate pentru căsătorie”, își amintea astronautul. „Ziua respectivă va fi ținută în inimile noastre pentru tot restul vieții noastre. Sunt doar cel mai norocos om din această lume sau din orice altă lume”.

Buzz Aldrin, al doilea om care a pășit pe Lună

Înainte de căsătoria cu Anca Faur, Aldrin a mai fost căsătorit de trei ori și are trei copii: James, Janice și Andrew. Aldrin a fost pilotul Modulului Lunar Eagle în cadrul misiunii Apollo 11, pășind pe Lună la 19 minute după Neil Armstrong, pe 20 iulie 1969. Dintre cei trei astronauți ai misiunii, el este singurul care mai trăiește și a petrecut în total 12 zile în spațiu înainte de a se retrage în 1971.