Unde se simt cel mai bine românii plecați în străinătate: „Cochetez cu ideea asta de mai bine de 10 ani”

România este țara din care au plecat cei mai mulți oameni, după Siria, iar exodul pare să continue. Peste 4 milioane de români s-au stabilit în străinătate, iar alții ar vrea să-i urmeze. Printre cei interesați se află și mulți tineri din clasa medie, dar și multe persoane cu venituri reduse.

La prima vedere, poate să pară o surpriză faptul că mulți tineri sunt tentați în continuare să plece din România, deși autoritățile ne dau asigurări că suntem pe drumul cel bun și vin cu statistici care arată că am depășit la PIB țări ca Grecia, Ungaria sau Polonia.

Pe platforma Reddit, unde de regulă discută oameni tineri, mulți dintre ei cu cariere în domeni tech, un internaut a lansat o dezbatere. Într-o postare pe Reddit, el cere un sfat și îi întreabă pe ceilalți membri unde și-ar dori să plece din țară.

De unde a pornit dezbaterea

„Cochetez cu ideea asta de mai bine de 10 ani, dar mereu am zis că mai incerc aici. Știu că profesia mea e mai respectată în alte țări și având in vedere situația care ne paște, am început iar să mă gândesc la emigrare. Am văzut mai jos și postarea unui alt redditor la care cineva a propus să facem o postare mai mare unde putem centraliza opțiunile, să nu vorbim doar despre o țară anume. Așa că acum vă rog pe voi, cei care locuiți în alte țări, să ne împărtășiți experiența voastră. Pentru a ne fi mai ușor, propun să avem cât de cât o structură în răspunsuri și anume: țara, cum sunt oamenii, cum v-ați integrat, dacă aveți prieteni de acolo sau mai mult țineți legătura cu alți români, ce lucrați și cât de mulțumiți sunteti dpdv financiar, dacă v-ați găsit usor și dacă ați fost sau nu discriminați de-a lungul timpului. Plus cum perceprți infrastructura, educația, sistemul de sănătate. Pe lângă astea, orice vi se mai pare relevant”, a scris el.

Răspunsurile nu s-au lăsat prea mult așteptate, iar de aici a rezultat o dezbatere în toată regula. Mulți au scris și au venit cu răspunsuri, iar de aici au rezultat argumente și contraargumente, iar discuția s-a viralizat.

Elveția și Germania, pro și contra

„În țara în care știi că te descurci. Eu pot să zic Elveția, că e o țară dezvoltată cu spitale bune, drumuri bune, totul bun. Dar viața costă acolo enorm și depinde de ce loc de muncă ai, să știi limba (germanii în general sunt aroganți și dacă nu vorbești limba lor se uită urât la tine, multă lume mi-a mai zis că prima impresie bună la ei este dacă știi limba) etc”, a fost un răspuns.

„În timpul facultății am mers în practică în Elveția, în partea franceză. Mi-a plăcut, nu zic nu, e o opțiune pe care o iau în calcul, dar încerc să mă mai documentez”, a scris altul.

Au fost și voci care au desființat ideea de a pleca în Elveția: „Depinde foarte mult și de persoana. Am locuit în Elveția și pot să zic cu certitudine ca e o țară cu multe reguli. E ca o Germania învechită (limite de viteze mai mici, clădiri mai mici) și aceeași aroganță de a le vorbi limba - am locuit în Zurich. E greu de găsit loc de muncă pentru că și ideile lor sunt învechite și nici vremea nu e grozavă. Personal, nu recomand”.

A fost imediat contrazis de alții, care l-au acuzat că generalizează: „Și exact din acest motiv, doamnelor și domnilor, suntem 2nd class citizens oriunde mergem. Ignoranța asta care este evidentă când se fac generalizări. «Germanii sunt aroganti». Toti? Ai vorbit tu cu fiecare? Asa pot sa spuna si ei «Românii sunt proști». Și nu i-ar contrazice multa lume…”.

A fost la rândul său contrazis de un alt membru al Reddit: „Poți spune că germanii sunt aroganți (pot cofirma) fără ca asta să însemne neapărat că un anumit german este automat arogant. E o nuanță care multora le scapă. Da, românii sunt proști, avem dovadă zilele astea, dar asta nu spune nimic despre un român anume. Nu trebuie să ai doctorat în statistică să poți înțelege care e diferența”.

Irlanda cu bune și rele

Alții au venit cu alte variante. O tânără din Irlanda a vorbit frumos despre patria adoptivă, dar a amintit și mare problemă cu care se confruntă cei de acolo, criza de locuințe.

„Locuiesc in Irlanda, am venit aici la facultatea și tot aici am rămas. Țin să menționez că este o criză de locuințe abominabilă în toată țara - ori îți folosești norocul de o viață să găsești o chirie okay, ori îți permiți să plătești 4000 de euro pe lună, ori deja cunoști pe cineva care îți oferă un loc unde sa stai. Nu este imposibil, dar nu vreau să dau nimănui idei că o sa fie ușor. Mulți oameni vin cu contracte de muncă, și se întorc acasă o lună mai târziu pentru că nu au găsit unde sa locuiască. 2. Nu am prieteni români - niciodată nu am reușit să mă integrez ân comunitatea română de aici. Toți pe care i am întâlnit erau pe ideea de românii doar cu românii - nu este ceva ce susțin. În schimb am prieteni irlandezi - oameni foarte deschiși, înțelegători și zic eu, avem idei comune. Mai am prieteni internaționali, însă doar irlandezi in cercul de prieteni apropiați”, a scris tânăra, după care a continuat:

„3.Sunt foarte mulțumită de locul de muncă și de salariu - lucrez în IT. Am prins job din facultate și nu am nimic de comentat - seniori super chill, o comunitate care vrea să te învețe ceva și care te lasă să faci greșeli - nu salvăm vieți, iar cultura irlandeză nu face din țânțar armăsar. Chiar din contra, și la un uragan, ei ar spune că doar plouă puțin”, a adăugat ea.

Există însă și o mulțime de probleme, despre care tânăra scrie deschis. Sistemul de sănătate nu face față, iar capitala Dublin așteaptă de mai bine de 20 de ani un prim metrou, însă totul este la stadiul de promisiuni.

„4. Am fost doar la universitatea aici, o altă lume decât ce am auzit de la prietenii rămași acasă. Aici e mai multa practica decât orice. Nu pot vorbi de primary/secondary school, deoarece nu am avut tangențe cu ele - însă pot spune că mi se pare un popor care are macar o educație de bază, deci ceva probabil funcționează. În schimb, în sănătate este o problemă majoră - nu sunt destui doctori pe cât sunt pacienți. Și vorbesc de liste de așteptare de 3-4 ani pentru a te vedea un specialist în sistemul public. Chiar și la privat te poți trezi pe o listă de așteptare - asta în ideea că găsești pe cineva la privat, la ei asta e o idee puțin mai nouă și nu există rețele la fel de bine dezvoltate cu cabinete private pentru orice, cum există la noi. De multe ori vedeam specialiști când veneam acasă, doar că sa nu aștept ani. În orașe, te descurci cu transportul public - este promis un metrou de 20 de ani în Dublin, poate îl vom vedea peste alți 20. În afara orașelor, ai nevoie de mașină”, a adăugat ea.

„Irlanda este undeva la granița între Europa și America, poți vedea influențele americane - cum sunt construite cartierele, cum se îmbracă tineretul, cine sunt vedetele în vogă. Însă este o țară cu valori europene - personal una în care mă regăsesc. The Irish charm is real, chiar este o cultură și o țară captivantă. Au pierdut mult înainte și știu ce înseamnă să nu ai, și poate de asta majoritatea au o opinie deschisă fata de imigranți. Nu este perfecta, dar pe mine mă mulțumește și sunt recunoscătoare că am ajuns aici”, a conchis ea.

I-a dat dreptate imediat un alt român, care recomandă și el Irlanda. „Irlandezii sunt minunați — iar de români nici nu mă interesează să dau. HoReCa, respectiv barista. Niciodată nu am fost discriminat. Discriminez eu în schimb americanii nesimțiți care mai trec pe aici. Infrastructura ok. Din fericire nu am avut nevoie de un mers până la vreun spital sau școală aici în Irlanda ca să îți spun cum este”, a scris el.

Malta și SUA, în top

Altcineva a întrebat de Malta, iar răspunsul a venit imediat: „Am fost și eu o perioadă. Salariile nu sunt exact măricele, depinde mult de industrie. Fiind o insulă si spatiu limitat, nu se poate construi mult și chiriile sunt la nivelul Amssterdam, deși economia nu este la nivelul Olandei.”

Alții au recomandat Marea Britanie, chiar dacă această țară a divorțat de Uniunea Europeană încă din 2016. „Marea Britanie, plecat de 10 ani. Avem prieteni de alte naționalități polonezi, francezi cât și câțiva romani pe care îi cunoaștem din facultate sau de la locul de muncă pe care îl aveam în țară. Lucrez în corporație unde sunt foarte multe naționalități și nu am avut niciodata probleme de integrare. Inginer auto, atât eu cât și soția. Financiar suntem bine, ne permitem o rată la masină, rata la casă + creșă la copil, fără a reduce foarte mult din alte mofturi. Poate puțin la concedii, dar cu copil mic nici nu merita concedii foarte scumpe. Infrastructura e super bună, educația și sistemul de sănătate destul de slabe, dar mai bune decât în România”, a scris cineva.

Și Statele Unite au fost trecute pe listă. „Dacă vrei să faci bani buni, SUA. Au o mulțime de state cu diferite clime. La început te duci unde găsești job și după aia îți găsești tu unde îți place. Oamenii în general sunt faini. Prietenoși și deschiși. Mai sunt și excepții. Eu nu prea aș sta închis într-o comunitate de români. Încearcă să îți faci prieteni de toate felurile. Îți trebuie mașină. E o țară construită pentru mașină. Sistemul de autostrăzi e fantastic. Orașele mari sunt aglomerate cam peste tot. E recomandat să gătești acasă mai mult decât să mănânci afară tot timpul pentru că mâncarea la restaurante în SUA te îngrașă repede”, a spus altul.

Alții au dat-o pe glume: „Și eu visez să mă duc undeva într-o țară exotica unde e climă caldă, să devin homeless, gen să stau în rulotă sau cort toată viața și să mp plimb”, a scris cineva.

„Hooo, mă! Plecăm toți! Cine rămâne ultimul să închidă lumina și gazele și să dea drumul la câini?!”, a glumit altul. „Am o vorbă: ultimul să tragă apa, că lumina e stinsă de mult”, a venit replica.