Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Topul celor mai căutate joburi în România și cum poți aplica corect pe platforma ANOFM

Pe site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) sunt disponibile aproximativ 31.000 – 33.000 de locuri de muncă vacante, iar distribuția acestora oferă o imagine relevantă asupra sectoarelor cu cel mai mare deficit de personal.

Pe site-ul ANOFM sunt disponibile aproximativ 33.000 de locuri de muncă. Foto arhivă

Potrivit informațiilor analizate de „Adevărul”, cel mai dinamic domeniu este, în prezent, transportul și logistica, unde cererea depășește 6.000 de locuri de muncă. Angajatorii caută în mod special șoferi de transport rutier, pentru care sunt disponibile peste 2.100 de posturi, dar și curieri (cca 2.000 de poziții) și manipulanți de marfă, unde oferta depășește 1.200 de joburi. Salariile în acest sector variază semnificativ: pentru lucrătorii din depozite și manipulare pornesc de la 3.500 lei, în timp ce pentru șoferii profesioniști, mai ales în transport internațional, pot depăși 8.000–10.000 lei lunar, în funcție de experiență și tipul curselor.

Un alt sector esențial este construcțiile, unde sunt disponibile aproximativ 3.000 – 4.000 de locuri de muncă. Cererea este ridicată atât pentru muncitori necalificați – peste 2.000 de posturi –, cât și pentru meseriași precum zidari, dulgheri sau fierari-betoniști. Salariile pornesc de la aproximativ 3.500 lei și pot ajunge la 7.000–8.000 lei sau chiar mai mult pentru lucrătorii calificați, în special pe șantierele mari sau în proiecte de infrastructură.

În comerț și servicii, angajatorii continuă să recruteze intens, fiind disponibile aproximativ 3.000 – 4.000 de locuri de muncă. Printre cele mai căutate poziții se numără lucrătorii comerciali, pentru care sunt circa 1.500 – 1.600 de posturi, dar și agenții de securitate, unde sunt peste 1.300 de locuri vacante. Salariile în acest domeniu sunt, în general, cuprinse între 3.000 și 4.500 lei, în funcție de program și responsabilități.

Sectorul de producție și industrie rămâne stabil, cu aproximativ 2.000 – 3.000 de locuri de muncă disponibile. Sunt căutați în special operatori pe linie de producție, muncitori în asamblare – unde există aproximativ 800 – 1.000 de posturi – dar și tehnicieni sau lucrători calificați. Salariile variază între 3.000 și 6.000 lei, în funcție de nivelul de calificare și de complexitatea activității.

În HoReCa, cererea este constantă, mai ales în sezon, cu aproximativ 1.500 – 2.000 de locuri de muncă. Sunt disponibile circa 900 – 1.000 de posturi pentru ajutori de bucătar, dar și poziții pentru bucătari, ospătari sau personal hotelier. Veniturile pornesc de la 2.800 lei și pot ajunge la 5.000 lei sau mai mult, în funcție de experiență și de bonusurile din bacșișuri.

Un aspect important este că o mare parte din joburi sunt destinate persoanelor fără studii superioare. Peste 17.000 de locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare sau cu studii medii, ceea ce arată că piața muncii din România este încă puternic orientată către activități operative și meserii practice.

Ce trebuie să știi înainte să aplici pe platforma ANOFM

Platforma ANOFM funcționează diferit față de site-urile private de recrutare. Aici, anunțurile sunt publicate direct de angajatori, iar procesul de aplicare nu este standardizat. În multe cazuri, nu există un buton de aplicare rapidă, iar contactul se face direct, prin telefon sau e-mail.

De aceea, este esențial să citești cu atenție fiecare anunț și să verifici cerințele exacte ale angajatorului. Unele joburi cer experiență sau calificare, altele sunt deschise și pentru începători, dar aceste detalii nu sunt întotdeauna evidențiate clar.

Un alt aspect important este să ai pregătit un CV actualizat. Chiar dacă nu este cerut explicit, majoritatea angajatorilor vor solicita informații despre experiența ta profesională încă din prima etapă. În plus, este util să ai la îndemână documentele care atestă calificările sau experiența, mai ales pentru joburile tehnice.

Cum aplici corect pentru un job

Pentru a avea șanse reale de angajare, modul în care aplici este la fel de important ca jobul ales. Primul pas este să selectezi doar acele poziții care se potrivesc profilului tău. Aplicările făcute la întâmplare, fără legătură cu experiența sau competențele, sunt rareori luate în considerare.

Apoi, trebuie să urmezi exact instrucțiunile din anunț. Dacă angajatorul a indicat un număr de telefon, este recomandat să suni în timpul programului de lucru și să te prezinți clar și concis. Dacă este menționată o adresă de e-mail, trimite un mesaj scurt, în care să explici cine ești, ce experiență ai și de ce ești interesat de job, atașând CV-ul.

Un alt aspect esențial este promptitudinea. În multe dintre domeniile cu cerere mare, angajările se fac rapid, uneori chiar în aceeași zi sau în câteva zile. De aceea, reacția rapidă poate face diferența.

În final, este important să fii pregătit pentru o discuție imediată. Angajatorii din domenii precum construcțiile, transportul sau serviciile iau decizii rapide și apreciază candidații disponibili și serioși.

Datele arată clar că piața muncii din România este dominată de domenii în care cererea de personal este constant ridicată, iar oferta de joburi depășește zeci de mii de poziții active. Transportul, construcțiile, comerțul și producția concentrează cea mai mare parte a acestor locuri de muncă, iar salariile variază în funcție de experiență și calificare.

Pentru cei care își caută un loc de muncă, platforma ANOFM poate fi un instrument eficient, însă succesul depinde în mare măsură de modul în care aplică: rapid, corect și adaptat cerințelor fiecărui angajator.

