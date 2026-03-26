Video O primărie a rămas fără bani din taxe și impozite, după ce hoții au golit seiful instituţiei şi au distrus serverul video

Sediul Primăria Ivești a fost spart, iar hoții au fugit cu aproximativ 90.000 de lei, bani proveniți din taxele și impozitele colectate de la localnici. Seiful a fost tăiat cu flexul, iar mai multe cabluri și echipamente informatice au fost distruse.

UPDATE 12.00 La data de 26 martie 2026, ora 06:36, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, de către un funcționar din cadrul unei unități administrativ teritoriale, din comuna Ivești, județul Galați, cu privire la faptul că, în momentul în care a ajuns la sediul unității administrativ teritoriale, a constatat că lipseau mai multe sume de bani.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate, au constatat că cele sesizate se confirmă, în sensul că, în cursul nopții, persoane necunoscute ar fi pătruns prin efracție, distrugând sistemul de alarmă, în sediul unității administrativ teritoriale, de unde ar fi sustras dintr-un seif metalic o sumă de bani”, a transmis IPJ Galați.

Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Știrea inițială:

Hoții au pătruns prin spatele clădirii, au tăiat cablurile electrice și au reușit să neutralizeze sistemele de securitate înainte de a ajunge la seiful primăriei.

În urma efracției, aproximativ 90.000 de lei, bani colectați în ultimele zile din taxe și impozite locale, au dispărut, iar seiful a fost distrus complet și lăsat pe holul clădirii.

Primarul comunei, Marcel Gheoca, a descoperit furtul în zorii zilei, în jurul orei 6:30, când a venit la serviciu și a găsit clădirea cu urme clare de efracție și seiful distrus. De asemenea, hoții au distrus serverul video pentru a şterge imaginile de pe camerele de supraveghere.

Polițiștii din județul Galați au deschis un dosar penal pentru furt calificat și distrugere, iar ancheta este în plină desfășurare.

Zona a fost izolată pentru ridicarea probelor, iar criminaliștii încearcă să stabilească modul exact în care hoții au acționat și să identifice autorii.

Surse apropiate anchetei susțin că hoții ar fi avut informații despre interiorul primăriei, acțiunile lor fiind rapide și precise.