Român arestat în cazul exploziilor la bancomate din Austria. Cum a aruncat gruparea sa în aer ușa unui seif, chiar lângă un agent de securitate

Unul dintre cele mai spectaculoase atacuri din valul recent de explozii asupra bancomatelor din Austria a ajuns în fața instanței. Cinci indivizi, printre care și un român, arestați în acest dosar, riscă până la zece ani de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional, potrivit publicației Der Standard, care a consultat rechizitoriul.

O explozie care a aruncat o ușă de seif de 50 de kilograme, în Austria la doar doi metri de un agent de securitate arată cât de periculoasă a devenit rețeaua de „bankomat‑bomberi” care acționează în Europa Centrală. Atacul, produs în jurul orei 4 dimineața, a fost comis de indivizi mascați, care au reușit să fugă cu aproape 273.000 de euro. Totul s-a desfășurat atât de rapid încât au lăsat în urmă încă 200.000 de euro în numerar.

Incidentul, petrecut în februarie 2025 la Gänserndorf, a marcat doar începutul unei serii de trei atacuri asupra bancomatelor din Austria, soldate cu o furturi totale estimată la 660.000 de euro și pagube de peste 2,5 milioane.

Cinci suspecți cu vârste între 19 și 43 de ani – cetățeni de naționalitate olandeză, germană și, respectiv română – se află în arest preventiv. Procurorii îi acuză că au acționat ca o grupare organizată, coordonată de doi infractori olandezi cu antecedente, Mohammed L. și Zakaria N. Anchetatorii susțin că cei doi ar fi condus operațiunile, în timp ce complicii se ocupau de logistică, supraveghere și pregătirea infrastructurii necesare.

Investigația arată o operațiune profesionistă: filiale bancare monitorizate cu mini‑camere, garaje închiriate pentru pregătirea explozibilului, rute de fugă planificate în detaliu și telefoane de unică folosință pentru comunicare. Gruparea ar fi avut chiar 180 de litri de benzină pregătiți pentru a evita opririle în timpul fugii.

Cum au fost prinși

Numai că planul lor s‑a destrămat înaintea ultimei lovituri, în Oberösterreich. Proprietarul garajului închiriat - un fost angajat al unuia dintre suspecți - a sunat la poliție, suspectând că ar fi pusă la cale o nouă explozie.

Autoritățile au început supravegherea și au intervenit în momentul în care gruparea a încercat să fugă cu un Audi RS6, după ultima tentativă, eșuat din cauza unui seif interior blocat, care a împiedicat accesul la bani.

Românul riscă până la zece ani de închisoare

Patru dintre inculpați, inclusiv cetățeanul român, riscă până la zece ani de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional, furt calificat și folosirea de materiale explozive în condiții care au pus vieți în pericol, potrivit Der Standard. Doar cel mai tânăr dintre cei cinci, un german de 19 ani, va fi judecat după legislația pentru minori.

Austria a înregistrat în 2025 un număr record de 30 de bancomate aruncate în aer, iar autoritățile colaborează strâns cu serviciile din Germania și Olanda pentru destructurarea rețelelor transfrontaliere.

Fenomenul nu pare însă să se fi oprit: în ianuarie 2026, un alt atac a avut loc la Viena, unde doi indivizi au reușit să fugă pe mopede electrice, fără a obține bani.

Amintim că, anul trecut, șase români, membri ai unei rețele infracționale care au furat 700.000 de lire sterline de la bancomate din Marea Britanie, au fost condamnați la închisoare.

Alți doi români au fost arestați în Spania când se pregăteau să jefuiască un bancomat prin metoda „bucla libaneză”.