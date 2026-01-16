Seif cu 80.000 de euro, furat dintr-un apartament din Zalău. Un bărbat a fost arestat preventiv

Un bărbat de 37 de ani, din judeţul Hunedoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de furt calificat, fiind acuzat că, împreună cu un complice, a furat un seif cu circa 80.000 de euro dintr-un apartament din Zalău, a transmis, vineri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj.

Cei doi sunt bănuiţi că la data de 29 noiembrie 2025 ar fi pătruns, prin efracţie, într-un apartament din municipiul Zalău, de unde au sustras un seif de dimensiuni mici, în interiorul căruia se aflau mai multe bijuterii, sume de bani şi documente, în valoare totală de aproximativ 80.000 de euro.

„În urma investigaţiilor efectuate, la data de 15 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sălaj, cu sprijinul Serviciului de Investigaţii Criminale, luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi al specialiştilor criminalişti din cadrul IPJ Hunedoara, precum şi al poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Lupeni, au descins la trei locuinţe din judeţul Hunedoara, unde a fost depistat bărbatul de 37 de ani, faţă de care s-a emis un mandat de aducere, fiind condus la sediul poliţiei pentru continuarea cercetărilor şi, ulterior, reţinut pentru 24 de ore”, au transmis autoritățile printr-un comunicat remis Agerpres.

Conform sursei citate, vineri, 16 ianuarie, acesta a fost prezentat magistraţilor din cadrul Judecătoriei Zalău, faţă de acesta fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Totodată, poliţiştii precizează că faţă de cel de-al doilea bărbat de 38 de ani, bănuit de comiterea faptei, a fost emis un mandat de arestare în lipsă, urmând a fi dat în urmărire.

Pentru recuperarea prejudiciului, organele de urmărire penală au dispus măsura sechestrului asigurător asupra unui apartament din judeţul Hunedoara, a unui autoturism şi a cinci conturi bancare.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, fiind efectuate cercetări în vederea identificării şi depistării persoanelor, dar şi pentru probarea activităţii infracţionale, mai arată IPJ Sălaj.