O olandeză își cere scuze pentru că țara ei refuză intrarea României în Schengen. „Simt o rușine” VIDEO

Claire, o tânără olandeză care locuiește de mai mulți ani în România și-a cerut scuze pentru atitudinea țării sale care respinge constant încercările României de a fi admisă în Schengen. Tânăra spune că argumentele olandeze sunt false și că în țara ei e mai multă corupție decât în România.

Vloggerița olandeză Claire trăiește în prezent în Alba Iulia, este căsătorită cu un român, George, și este atașată de tot ce înseamnă România. Tânăra a ținut să-și ceară scuze românilor care îi urmăresc vloggul pentru ostilitatea arătată de statul olandez față de România.

„Videoclipul ăsta nu e o parodie, glumă sau ceva, chiar simt o rușine pentru ce s-a întâmplat cu intrarea României în Schengen. Simt multă rușine, am văzut ce face Olanda cu România, pentru că în ultimii 11 ani în care stăm în România niciodată nu am primit un asemenea tratament. Nimeni nu mi-a zis: «O, tu ești din Olanda, nu e o țară frumoasă, nu e ok». De fiecare dată românii mi-au spus lucruri pozitive. Deci totul e pozitiv despre Olanda, dar de fiecare dată în Olanda se spun lucruri negative pentru România. Și vreau din tot sufletul meu să se oprească asta. Pentru că România e o țară extraordinară, iar eu am spus asta de fiecare dată. De fiecare dată când un român spune că România nu e ca Olanda, mă simt foarte rău când aud asta”, a spus Claire, care a învățat limba română și o vorbește fluent.

A continuat apoi și a remarcat că țara ei s-a folosit în dese rânduri de România și că elitele olandeze se consideră mereu superioare românilor. „Asta nu e corect. Olanda s-a folosit România pentru atât de multe lucruri, dar ei au atitudinea că sunt superiori României.

Mi-e rușine și vreau să spun că sunt foarte mulțumită cum mă tratează românii pe mine. În schimb ei (olandezii - n.r.) au zis despre crime, corupție și despre alte lucruri negative din România. Însă și Olanda are destulă corupție, dar acolo se maschează bine. Asta nu e corect, nu e uman.”

Îl critică pe premierul Rutte

Claire l-a criticat și pe premierul Țărilor de Jos, Mark Rutte, pentru atitudinea sa. Mai mult, ea spune că Rutte a luat o serie de decizii greșite și în Țările de Jos și că s-a ajuns în situația în care multe familii olandeze nu mai au bani pentru a plăti energia electrică și gazele din cauza politicilor proaste adoptate de guvernul de la Amsterdam.

Mai mult, în ce privește crimele și corupția, ea se simte mai în siguranță în București decât în propria țară.

„E vorba aici și despre atitudine. Rutte a făcut multe, multe greșeli și în Olanda. Dar am vrut să spun: Olanda a zis ceva despre crime, despre corupție. Acolo e mai rău decât aici, acolo avem acum familii care au spus că nu mai folosesc gaze și energie electrică pentru că nu au bani să plătească. Și vreau să zic că m-am simțit mai sigură aici, în București, decât în satele din Olanda. Și nu sunt singura olandeză care spune asta, sunt și alții”, a subliniat ea.

În final, ea a ținut să le mulțumească românilor care au tratat-o de fiecare dată foarte frumos și care îi tratează cu respect pe olandezi. „

Am vrut să zic doar că îmi pare rău și am vrut să zic că mi-e rușine. Și am vrut să vă mulțumesc că tratați așa de frumos olandezii. Pentru că ei nu vă tratează la fel, în toată istoria Olanda a avut ceva cu românii”, a mai spus Claire.