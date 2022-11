Soluțiile „miraculoase” găsite de românii terorizați de gălăgia vecinilor. „Sforăia de ziceai că e cu mine în pat”

Calitatea îndoielnică a construcțiilor și pereții subțiri și prost făcuți ai apartamentelor îi împing pe mulți români pe culmile disperării. Mulți dintre ei nu se pot odihni și aud orice zgomot făcut de vecini și caută soluții disperate pentru a scăpa de acest coșmar.

Prețurile imobiliarelor au explodat în România ultimilor ani, însă calitatea construcțiilor rămâne aceeași ca în anii comunismului, când niciun compromis nu era refuzat de dragul economiei de materiale.

Arc peste timp, o bună parte dintre noile construcții sunt tot de o calitate îndoielnică, fără niciun fel de izolare fonică, iar oamenii caută soluții disperate pentru a scăpa de zgomote. Așa s-a ajuns ca unii dintre ei să își relateze problemele pe diverse grupuri de Facebook, în speranța că cineva va veni cu o soluție miraculoasă.

Printre aceștia se numără și un tânăr care a cerut sfaturi pe grupul de Facebook „Design interior & Amenajări”.

„Salutare, la apartamentul meu, din cauza liftului, o jumătate de dormitor are perete comun cu peretele unde vecinul are baia, așadar de fiecare dată când face dus se aude apa și am impresia că face dus în pat cu mine! Aveți ceva idee de izolare fonică? Ar fi suficient cu limitarea presiunii apei sau direct izolare cu ceva material izolator? PS: am pus așa informativ poză cu blocul. Mulțumesc!”, e postarea disperată.

Ce spun românii

Sfaturile nu au întârziat să apară, așa cum nu au întârziat nici comentariile ironice. „Mai așteaptă puțin. Vine criza și nu mai face duș așa de des”, a fost unul din a doua categorie.

„Există și gips carton fonic - eu am îmbrăcat toți pereții cu așa ceva și nu mai am niciun fel de zgomot de la vecini (nici wifi-ul nu mai merge așa bine”, a spus cineva. „O soluție ar fi acoperirea peretelui cu folie de plută”, a fost altă idee.

„Dacă zgomotul este destul de ridicat va trebui și un tratament acustic, un simplu perete de gips carton nu vă va ajuta”, a spus un alt internaut, după care, a revenit și a explicat mai în detaliu, la cererea altui coleg de forum. „Perete din gips carton fonoabsorbant, dublu strat plus eventuale plăci fonoabsorbante așezate în structura necesară montării plăcilor de gips carton. Depinde de nivelul de confort la care vrea să se ajungă. Oricine se ocupă de pereți de gips carton poate efectua montajul, nu este foarte complicat”, a subliniat acesta.

„Noi aveam perete comun cu liftul și tăblia patului era pe acel perete. Se auzea foarte tare, dar am pus patul în direcția opusă și pe acel perete comun cu liftul am pus un șifonier. Nu se mai aude deloc”, a dat altcineva asigurări. „Bine ai venit în club. Noroc că s-a mutat vecinul, că sforăia de ziceai că e cu mine în pat”, a spus un alt membru al grupului.