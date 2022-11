Cum se pregătesc românii pentru o iarnă plină de neprevăzut. „Am senzația că vine apocalipsa”

Criza energetică, scumpirile și apariția unor situații imprevizibile, ori pur și simplu nevoia de siguranță și lipsa unor supermarketuri în apropiere, îi fac pe tot mai mulți români să își ia măsuri de siguranță. În același timp, cei care trăiesc în mediul rural sunt obișnuiți să își facă provizii.

Sunt cazuri în care românii nu doar că nu au un supermarket chiar în scara blocului, dar chiar locuiesc în sate, unde magazinele reprezintă o raritate sau pur și simplu sunt greu accesibile pentru unii, din cauza distanțelor.

În plus, amintirea unor vremuri nu tocmai îndepărtate când o țară întreagă a fost închisă în primele luni de pandemie îi determină pe unii să își ia măsuri suplimentare de precauție, la care mulți alții nici măcar nu s-ar gândi.

Este și cazul unui român mutat de câțiva ani la țară, care a deschis o dezbatere pe pagina de Facebook „Mutat la țară - viața fără ceas”. Sub titlul „Cât timp poți trăi cu ceea ce ai astăzi acasă”, el a lansat o provocare la adresa membrilor grupului.

„De când stau la țară, toamna cel puțin, am în casă conserve diverse, pălincă, murături, brânză, ulei, mere, nuci, legume (lăzi întregi de cartofi) pentru toată iarna - uneori trec și două-trei săptămâni până să ajung la un supermarket - asta ca idee, deși încerc să cumpăr de la țară ceea ce nu pot produce. Acum a mai rămas să cumpăr carne pentru cârnați de afumat și pus la uscat în pod. Încă nu e destul de rece pentru asta.

De exemplu, când am de cumpărat mazăre, pentru că mazărea nu crește bine în grădina de munte, cumpăr mai multă decât e nevoie pe moment și o pun în lada frigorifică - să fie”, a scris el.

Însă măsurile de siguranță ce țin de asigurarea mâncării nu sunt suficiente în condițiile aspre de la munte și într-o perioadă în care toată lumea vorbește despre criza energetică. Și pentru că la țară nu există centrale pe gaz, iar lemnele s-au scumpit necontrolat, bărbatul și-a făcut provizii pentru două ierni.

„Lemne am și pentru iarna viitoare, pentru că e mai bine să le pregătești cu un an înainte ca să fie bine uscate atunci când le bagi în sobă. Oricum, nu cred că se vor ieftini la anul. Energia electrică e atât cât vine de la rețea. Și ca să răspund primul la întrebare, două ierni căldura, aproape o iarnă alimentele - iar asta e valabil pe la toți cei din jur, aici la munte. Voi cum stați cu alimentele și energia? În general, pentru cât timp vă pregătiți?”, a întrebat el, după care a adăugat: „Am uitat de miere și motorină. Sunt și ele. Miere din vecini, motorină 30l de rezervă, benzinăria e departe, mai ales iarna.”

Ce spun românii

În câteva ore, postarea a adunat aproape 1.000 de aprecieri, iar răspunsurile nu au întârziat.

„Beciul plin de conserve puse din produsele din grădină, vin din strugurii proprii, mere și pere, făină albă, mălai, ulei cate un bax, cartofi si morcovi, câte un săculeț, miere de la albinuțele noastre berechet, lemne cum zici cam pe doi ani, pe lângă centrala cu gaz, calorifer electric de rezervă, rezervoare pline la mașini... Apă în sticle câte 20 l (rezervă dacă se ia apa)... Eu zic că e bine”, a spus cineva.

„În iarna lui 2013 am făcut un experiment și patru săptămâni nu am ieșit deloc din sat, mi-am copt inclusiv pâinea. A fost ok, am folosit bani doar pentru facturile de utilități (cea mai mare cheltuială lunară a mea e benzina pentru deplasările profesionale). Și eu adun ca veverița, dar recunosc, nu foarte sistematic și nu foarte planificat.

„Cu ce am în congelator, cămară și mâncare uscată prin casă probabil aș rezista 1-2 luni. Chiar acum în magazie am lemne și paleți de rumeguș calculați pentru 5 luni, mai am în plan să mai iau încă o căruță și un palet, sunt sigură că se vor scumpi și mai mult. Am generator, dar încă nu mi-am luat și canistre mai serioase din metal să adun și benzină, deocamdată am așa, canistre de 5 l pt drujbă și motocoasă. Lipsește un bărbat în toată ecuația asta, să chibzuim în doi mai bine”, a glumit altcineva.

„Dacă nu se ia curentul, cu proviziile ce sunt acum avem un an. Avem și semințe de semănat în primăvară în grădina, lemne pentru mai mult de un an. Am pus și anul acesta conserve la borcan, am deshidratat ciuperci de pădure, legume, verdeață, dar tot e plină lada frigorifică. Pentru salate pe timp de iarnă, am plantat deja rasaduri, am semănat și ceapă verde. Dar asta așa este dintotdeauna, poate în alți ani am avut mai multe provizii , când s-a făcut în grădina fasolea verde și fasolea uscată. Mai obișnuiam să pun și carne de porc și cârnați în untură”, s-a destăinuit un alt internaut.

„A fi cumva, niciodată n-a fost să nu fie cumva. Noi, având doar patru panouri, nu avem congelator și de o săptămână, nici frigider, deci borcane și legume uscate și vidate. Teracota consumă puține lemne, tare dragă îmi e”, a adăugat altcineva. „Carne, legume, diverse sortimente de murături pentru un an. Compoturi, gemuri, dulcețuri pentru 2-3 ani, vin și țuică pentru 3-4 ani de consum intens, lemne pentru doi ani. Toate din producție proprie.

Părinții mei, copii fiind, au prins foametea în 47. Fără să vreau mi-au inoculat atitudinea asta de hârciog. Aaaa!!! Uitasem de cele trei butelii pline, una fiind dublă”, a spus alt membru al grupului

„Mă iertați, dar citind comentariile, am senzația că vine apocalipsa. Mai ales la felul în care sunt descrierile. Felicitări pentru cei harnici și care au avut de unde de au umplut cămările cu diverse produse preparate în casă! Alții... cred că exagerați”, a fost un mesaj diferit.