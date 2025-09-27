O nouă metodă de înșelăciune semnalată de autorități. Cum poți fi păcălit să plătești sute de lei pentru colete ramburs false

O metodă nouă de înșelăciune a fost semnalată de autorități: infractorii trimit colete false cu plata ramburs, conținând obiecte ieftine din China, iar victimele plătesc pachetul crezând că au făcut o comandă reală. În momentul în care deschid coletul, constată că în interior se află șurubelnițe, ciocane sau jocuri care valorează câțiva lei, notează Digi24.

Escrocii trimit aleatoriu colete cu ramburs, cu valori cuprinse între 70 și 240 de lei.

Se recomandă ca la primirea coletelor să se verifice eticheta, iar dacă expeditorul nu vi se pare cunoscut, returnați pachetul curierului. Dacă ați deschis deja coletul și nu este ce ați comandat, singura opțiune este să mergeți la poliție și să depuneți plângere.

Reprezentanții firmelor de curierat subliniază că nu au fost compromise bazele lor de date și că cel mai probabil infractorii au obținut datele personale de pe alte site-uri cu protecție slabă.

„Obligația companiei de curierat este să preia un colet de la expeditor, să-l livreze destinatarului și să ramburseze banii în contul expeditorului, așa cum este procedura standard. Din păcate, nu știm ce se află în colet și nici dacă un anumit client a comandat respectivul pachet”, explică Adriana Manu, reprezentant al unei firme de curierat, pentru sursa citată.

Specialiștii în prevenirea infracțiunilor online atrag atenția că site-urile de comerț au devenit ținta rețelelor infracționale, iar uneori hoții clonează paginile web pentru a fura datele cardurilor clienților.

„Dacă nu suntem siguri că site-ul este legitim, este bine să nu introducem datele cardului și să facem cumpărături cu plata ramburs”, recomandă Sorin Stănică, de la Institutul de Prevenire a Criminalității.

În ultimele săptămâni, paginile unor firme de curierat s-au umplut de recenzii negative din partea oamenilor care au fost păcăliți cu colete false, pierzând sume importante. Multe dintre comenzile plasate au provenit de pe site-uri precum Temu, Shein și AliExpress.