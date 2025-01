Necazul unui român care a trimis un pachet rudelor din provincie. Ce s-a întâmplat cu brânza de oaie din colet, după trei săptămâni

Un român care a vrut să facă o bucurie rudelor din provincie, trimițându-le un pachet de sărbători, a trăit o mare dezamăgire. La trei săptămâni după ce a trimis coletul s-a trezit cu el acasă, adus de firma de curierat, însă a avut o surpriză neplăcută la deschiderea acestuia.

Un bucureștean care a vrut să trimită un pachet de sărbători rudelor din Târgu Jiu a relatat întâmplarea stranie prin care a trecut la trei săptămâni de la expedierea coletului.

„În 16 decembrie 2024, am trimis un colet în municipiul Târgu Jiu, unde am două rude, un unchi și o mătușă, cu vârsta de 93 de ani și 82 de ani, nedeplasabile, mătușa mea fiind complet nevăzătoare. Am vrut să le fac o bucurie, trimițându-le un pachet care conținea trei articole (o bucată mare, de 1,5 kilograme de brânză de oaie, pentru bătrânul meu unchi, un parfum pentru mătușa mea și o cutie mică de bomboane)”, a povestit bărbatul.

Brânza de oaie, dispărută după trei săptămâni

Produsele au fost ambalate conform cerințelor firmei de curierat, într-o cutie de carton, iar după ce a făcut o solicitare de expediere de la adresa lui din București, angajații societății au preluat coletul, de vreo două kilograme, în 19 decembrie. I s-a spus că fiind perioada sărbătorilor sunt posibile întârzieri la livrările efectuate de firmă.

„În 27 decembrie 2024, am fost înștiințat prin mail că mi se va returna coletul, după ce am realizat că rudele din Târgu Jiu nu au avut șansa să primească pachetul de Crăciun, însă fără a mi se da un motiv pentru returul coletului. Am așteptat cu speranța că totuși se va relua cumva trimiterea coletului la adresa din Târgu Jiu, dar vineri, 3 ianuarie, l-am primit sub forma unei pungi în care mai erau doar parfumul și cutia de bomboane, care și ea era desfăcută. Am deschis punga în prezența curierului. L-am întrebat pe acesta unde este cutia în care am livrat coletul și mi-a spus ca doar asta i s-a dat și lui de la depozit si asta îmi returnează și că el nu știe nimic”, s-a plâns bărbatul.

Reprezentanții firmei de curierat nu au putut fi contactați pentru a-i explica împrejurările în care brânza de oaie a dispărut din coletul trimis în urmă cu trei săptămâni.

În cursul zilei de vineri, menționează acesta, a încercat în repetate rânduri de a-i contacta pe reprezentanții societății de curierat la numărul de telefon funcțional al acesteia.

„De fiecare dată a intrat robotul, fiind informat că toți angajații sunt implicați în convorbiri și ca numărul meu de ordine a fost între 86 și 170. La mailuri nu mi se răspunde. Am scris un mail în care am menționat că pachetul a fost desfăcut și lipsește un articol din el, dar nu am speranță de vreun răspuns”, se plânge bărbatul.

El adaugă că după necazul trăit se gândește să se adreseze Poliției, pentru a reclama desfacerea coletului și că nu mai poate avea încredere în nicio firmă de curierat.