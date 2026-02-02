„O anomalie”. Un avion a zburat de la Oradea la Varșovia cu doar doi pasageri, dar cu echipajul complet

O cursă a companiei poloneze LOT Polish Airlines operată pe ruta Oradea-Varșovia în ultima zi a lunii ianuarie a înregistrat un număr neobișnuit de mic de pasageri: doar două persoane.

„Este o anomalie”, a declarat directorul Aeroportului Oradea, Răzvan Horga, subliniind că, în ultimele șase luni, gradul mediu de ocupare al aeronavelor LOT s-a apropiat de 60%.

Potrivit surselor ebihoreanul, echipajul aeronavei care a decolat sâmbătă, 31 ianuarie, a fost format din doi copiloți, două însoțitoare de bord și doar doi călători. De la Varșovia, însă, situația a fost diferită: avionul a revenit spre Oradea cu 16 pasageri.

Directorul aeroportului a precizat că ziua precedentă, vineri, 30 ianuarie, pe aceeași rută au zburat 52 de pasageri spre Varșovia, iar din Polonia au revenit 21.

„Luna ianuarie este, în mod tradițional, cea mai slabă pentru transporturile aeriene. Totuși, această situație de sâmbătă rămâne o anomalie”, a spus Horga.

În ceea ce privește gradul mediu de ocupare pe rutele externe operate din Oradea, oficialul a transmis că ruta Oradea-Varșovia a avut în 2025 un grad de ocupare de 54%, similar cu perioada iunie 2024 –mai 2025, și de circa 58% în perioada iunie- decembrie 2025. Introducerea zborurilor Lufthansa către München, un alt hub important pentru conexiuni internaționale, a contribuit la creșterea gradului de ocupare la 70% pe această rută.

Potrivit publicației citate, ruta Oradea- München, operată de Lufthansa, a avut un grad mediu de ocupare de 69,71% în perioada iunie- decembrie 2025, scăzând însă la 46% în prima lună a acestui an.

Pentru ruta Oradea –Londra, operată de HiSky, gradul mediu de ocupare pe întregul an trecut a fost de 45%.

Cursele LOT și HiSky sunt operate ca servicii publice obligatorii, cu compensații financiare acordate de autoritățile locale, conform contractelor încheiate în primăvara și vara anului 2024.

În total, Aeroportul Oradea a înregistrat în 2025 un număr de 256.945 de pasageri, cu aproximativ 52% mai mult decât în 2024, când traficul a fost de 169.163 de pasageri.