28 ianuarie: Ziua în care are loc zborul primului avion de pasageri produs în România

În ziua de 28 ianuarie, anul 1983, are loc primul zbor al primului avion de pasageri produs în România. Tot în ziua de 28 ianuarie, în 1898, s-a născut istoricul și omul politic Gheorghe I. Brătianu.

1898: S-a născut istoricul Gheorghe I. Brătianu

Născut pe 28 ianuarie 1898, în satul Ruginoasa, Iași, Gheorghe I. Brătianu a fost istoric, om politic, profesor universitar, membru titular al Academiei Române.

După intrarea României în război, la 15 august 1916, Gheorghe I. Brătianu, în vârstă de 18 ani, se înrolează voluntar, fiind încorporat la Regimentul 2 Artilerie, scrie Enciclopedia României.

Între octombrie 1916 și martie 1917, Gheorghe I. Brătianu a urmat cursurile școlii de ofițeri de rezervă de artilerie la Iași, fiind avansat sublocotenent în iunie 1917.

A luptat pe front în 1917, fiind rănit la Cireșoaia, iar experiențele sale militare le-a consemnat în cartea File rupte din cartea războiului.

După demobilizare în 1918, a urmat o carieră academică: licență în drept la Universitatea din Iași (1919), licență în litere la Sorbona (1921), doctorat în filosofie la Cernăuți (1923) și doctorat în istorie medievală la Sorbona (1929).

Din 1924 a fost profesor universitar la catedra de istorie universală a Universitatii din Iasi, iar din 1940 al Universitatii din Bucuresti.

În 1942 este ales membru titular al Academiei Romane iar intre 1935 si 1947 a fost director al Institutului de Istorie Universală din Iași (1935-1940) și apoi al Institutului de Istorie Universală „Nicolae Iorga” din Bucuresti ( 1941 -1947).

A murit în condiții încă neelucidate într-una din zilele dintre 23 si 27 aprilie 1953 .

Potrivit mărturiilor altor deținuți, se pare că s-a sinucis prin strangulare, neputând să mai suporte chinurile detențiunii. După alte surse se presupune că a fost bătut de un gardian până când Gheorghe Brătianu a murit.

În 1971 familia a fost autorizată de guvernanții comunisti să-l dezgroape din cimitirul din Sighet și să-l reînhumeze în cavoul Brătienilor de la Florica/Stefanesti, judetul Arges.

1931: S-a stins din viață generalul francez Henri Mathias Berthelot

Născut în comuna Feurs din Franța, pe 7 decembrie 1861, Henri Berthelot a fost un general al armatei franceze. În Primul Război Mondial a fost șef de stat major al comandantului suprem al trupelor franceze pe Frontul de Vest, mareșalul Joseph Joffre.

În a doua parte a războiului, începând cu luna octombrie 1916 a fost detașat în România, ca șef al Misiunii Militare Franceze.

Datorită conducerii Misiunii Militare Franceze, cea care în iarna anilor 1916/1917 a insuflat încredere şi a contribuit la refacerea armatei române, generalul Henri Berthelot - Tata Bertelău” sau „Burtălău”, cum era numit cu prietenie de către soldaţii români care nu îi puteau pronunţa numele - a rămas în istoria României ca un mare prieten al poporului român.

A fost decorat cu cele mai înalte distincţii ale statului român, a fost declarat cetăţean de onoare al României şi a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

După război a îndeplinit diferite funcții de guvernator militar al unor departamente din Franța. A murit la 29 ianuarie 1931 de artrită.

1941: Se constituie al treila guvern al lui Ion Antonescu

Guvernul General Ion Antonescu (3) a fost un consiliu de miniștri care a guvernat România în perioada 28 ianuarie 1941 - 23 august 1944. Al treilea guvern al lui Ion Antonescu a fost format în urma rebeliunii legionare din 21-23 ianuarie 1941.

Generalul a cerut liderilor politici Iuliu Maniu și Constantin I.C. Brătianu să colaboreze la formarea unui guvern de uniune națională, însă a fost refuzat.

Guvernul a fost format fără consultarea regelui Mihai, care a adresat însă o telegramă formală premierului: „Ați binemeritat de la patrie redându-i ordinea și liniștea. Odată cu formarea guvernului, vă exprim întreaga admirație și încredere.”

1943: S-a născut actrița Florina Cercel

Născută pe 28 ianuarie 1943, în Piatra Neamț, Florina Cercel a fost o actriță română de film, radio, televiziune, scenă și voce.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1964, la clasa profesorilor Jules Cazaban, Cornel Todea și Victor Moldovan.

A jucat ca actriță pe scenele următoarelor instituții: Teatrul Dramatic de Stat din Galați (1964-1965), Teatrul Național din Timișoara (1965-1973) și Teatrul Național din București (din 1972). A fost căsătorită timp de 7 ani cu medicul Ioan Perian Liviu.

Actrița s-a stins din viață pe 30 iulie 2019, la București.

1983: Are loc primul zbor cu pasageri al primului avion de pasageri produs în România

ROMBAC 1-11 este primul avion de pasageri cu reacție produs în România. A fost construit la Întreprinderea de Avioane București, după licența avionului englez mediu curier BAC 1-11, avion proiectat la începutul anilor '60 și produs între anii 1963-1982 de compania British Aircraft Corporation.

Zborul inaugural cu pasageri al avionului ROMBAC 1-11 a avut loc la 28 ianuarie 1983, pe ruta București–Timișoara, iar prima cursă externă a acestui aparat fiind efectuată la 23 martie 1983 pe ruta București-Londra.

1986: Nava spațială „Challenger” a explodat la 73 de secunde după lansare

Pe 28 ianuarie 1986, Challenger s-a dezmembrat la 73 de secunde după lansare, ucigând toți cei șapte membri ai echipajului, din cauza defectării inelelor O ale rachetei auxiliare solide de pe partea dreaptă, afectate de temperaturi extrem de scăzute.

Accidentul a dus la o pauză de 32 de luni în programul Space Shuttle. Președintele Ronald Reagan a creat Comisia Rogers pentru investigarea accidentului, care a criticat cultura organizațională și deciziile NASA.

Datele testelor încă din 1977 arătaseră defecte potențial catastrofale ale inelelor O, dar NASA și producătorul Morton Thiokol nu au remediat problema. Managerii NASA au ignorat avertismentele inginerilor privind lansarea în temperaturi scăzute.

Ca urmare, NASA a înființat biroul de Siguranță, Fiabilitate și Asigurarea Calității și a decis lansarea sateliților comerciali de pe vehicule nemanevrabile. În 1987 a fost aprobată construcția navetei Endeavour, care a zburat prima dată în 1992. Misiunile ulterioare au folosit boostere reproiectate și echipajul purta costume presurizate la lansare și reintrare.

1999: Este înființată, la București, Academia Română de Aviație

Potrivit site-ului Academiei, în anii 90, în România nu a existat nicio organizație de pregătire inițială a piloților necesari transportului aerian public.

De asemenea, autoritățile române au constatat că sunt în imposibilitatea înlocuirii cu noi generații de piloți a pierderilor cauzate de îmbătrânirea și pensionarea generațiilor de piloți pregătite până în anul 1990.

La 28 ianuarie 1999, Guvernul României emite Ordonanța nr. 15, privind înființarea Academiei Române de Aviație prin reorganizarea Centrului de Perfecționare a Personalului din Aviația Civilă.

În decembrie 2000, Academia Română de Aviație este recunoscută de autoritatea europeană, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, ca sistem european de pregătire a personalului aeronautic civil.