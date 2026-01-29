search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
Un avion columbian cu 15 persoane la bord a dispărut de pe radar, aproape de Venezuela, cu puțin timp înainte de aterizare

0
0
Publicat:

Un avion aparţinând companiei aeriene publice Satena, la bordul căruia se aflau 15 persoane, care efectua o legătură de la Cúcuta la Ocaña, în Columbia, a fost declarat ”dispărut” de pe radar de către controlul aerian în apropierea frontierei cu Venezuela.

Avionul dispărut FOTO: X
Avionul dispărut FOTO: X

Este posibil ca avionul să se fi prăbuşit între Ábrego şi La Playa de Belén.

Avionul de tip Beechcraft 1900, operat de compania privată Searca, avea la bord 13 pasageri şi doi membri ai echipajului, scrie News.

El ”urma să aterizeze (miercuri) către ora (locală) 12.05 (19.05, ora României), la Ocaña”, precizează într-un comunicat Satena.

Avionul a fost localizat ultima oară deasupra unei zone muntoase, în regiunea Norte de Santander, la o altitudine cuprinsă între 1.000 şi 1.300 de metri, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightRadar.

Protocoale de securitate şi de căutare au fost activate, anunţă Autoritatea Aeriană columbiană.

Searca, contactată de AFP, nu a vrut să comenteze.

Un deputat naţional şi un jurist de la Tribunalul Păcii din Columbia, înfiinţat după Acordul de pace cu fosta gherilă FARC, în 2016, se aflau la bordul avionului, potrivit unui deputat local din Norte de Santander, Wilmer Carrillo.

”Am primit cu îngrijorare informţaia cu privire la accidentul aerian”, a anunţat pe X Carrillo.

