Un Antonov rusesc blocat în Canada: aproape un milion de euro taxe de parcare. Povestea incredibilă a avionului care a stat patru ani pe pistă

Un Antonov An-124, avion uriaș de transport al Rusiei, stă blocat de aproape patru ani pe pista Aeroportului Pearson din Toronto, acumulând taxe de parcare de peste 945.000 de euro.

Un Antonov An-124, avion de transport rusesc, a rămas blocat pe pista Aeroportului Pearson din Toronto de aproape patru ani, acumulând taxe de parcare de peste 1,5 milioane de dolari canadieni (aproximativ un milion de euro). Situația, care pare desprinsă dintr-un caz fără precedent, a ajuns să fie vizibilă chiar și pe imaginile satelitare ale aeroportului din Apple Maps și Google Maps.

Avionul, construit la Kiev și operat de Grupul Volga-Dnepr din Rusia, a aterizat în Canada acum mai bine de patru ani și nu a mai primit permisiunea de a pleca.

În iunie 2023, autoritățile canadiene au preluat oficial controlul aeronavei, dar demersul pentru confiscarea definitivă a acesteia a fost complicat de un labirint de companii și proprietăți offshore care dețin drepturi asupra avionului, potrvit informează Kyiv Independent.

Pe 18 martie 2026, Procurorul General al Canadei a depus la Curtea Superioară din Ontario o cerere formală de confiscare.

În replică, Grupul Volga-Dnepr a deschis un proces de aproximativ 63 de milioane de euro împotriva guvernului canadian, catalogând măsura drept „piraterie”.

Experții juridici canadieni susțin însă că decizia reprezintă un precedent important.

Profesorul Robert Currie, specialist în drept penal transnațional la Universitatea Dalhousie, afirmă că „scopul guvernului Canadei este să confiște și să redirecționeze activele pentru a sprijini Ucraina împotriva agresiunii ruse. Aceasta este o măsură fără precedent în cadrul G7, prin care activele sancționate pot fi transformate în ajutor concret pentru o țară aflată în război.”

Amendamentele din 2022 la Legea privind Măsurile Economice Speciale (SEMA) permit guvernului canadian nu doar să înghețe bunurile rusești sancționate, ci și să solicite confiscarea lor definitivă și să redirecționeze veniturile pentru reconstrucția Ucrainei sau compensarea victimelor conflictului.

Potrivit sursei citate, în acest moment, avionul este supus verificărilor tehnice după ce a stat expus trei ierni canadiene, iar starea sa de navigabilitate ridică semne de întrebare.

În același timp, guvernul canadian analizează implicarea unor tehnicieni ucraineni pentru întreținerea aeronavei, în cazul în care confiscarea va fi aprobată definitiv.