Tanczos Barna, după decizia CCR privind urșii: „Am pierdut două luni în care măsurile puteau fi aplicate”

Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, a afirmat miercuri, 24 iunie, că legea prin care a fost majorată cota de recoltare pentru ursul brun a trecut testul de constituționalitate la CCR. Barna spune că intervențiile prevăzute sunt proporționale și fundamentate științific, iar întârzierea aplicării lor a costat deja două luni.

„Curtea Constituțională a confirmat astăzi că legea prin care am dublat cota de recoltare în cazul populației de urs brun respectă Constituţia”, a transmis Ministrul într-o postare pe Facebook.

Tanczos Barna a adăugat că, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles, comisarul european pentru mediu i-a transmis că România „are dreptul să ia măsuri active de gestionare a populaţiei de urşi”.

Ministrul interimar al Agriculturii subliniază că intervențiile prevăzute în actul normativ sunt conforme cu normele de protecție a speciei.

„Am spus de la bun început că intervenția prevăzută prin lege este proporţională şi respectă prevederile privind protecția speciei. Aceasta prevede cote de prevenţie şi intervenţie, stabilite pe baza rezultatelor evaluării genetice a populaţiei de urs brun, finalizate anul trecut, cu scopul de a stopa suprapopularea urşilor şi de a proteja viaţa oamenilor şi activitățile agricole”, a precizat Tanczos Barna.

Oficialul a atras atenția că aplicarea măsurilor a fost deja întârziată:

„Din păcate, am pierdut două luni în care aceste măsuri puteau fi aplicate. Fondurile de vânătoare au acum obligaţia să le pună în practică imediat cu responsabilitate”.

Tanczos Barna subliniază că UDMR a susținut constant necesitatea gestionării active a populației de urși și protejarea vieții omenești, menționând introducerea intervenției imediate în situații de urgență, sprijinul pentru fermieri și stabilirea cotelor pe baze științifice.

„Continuăm aceste demersuri atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, unde am cerut reguli de gestionare mai flexibile pentru statele membre în care specia se află într-o stare de conservare favorabilă”, a mai transmis ministrul UDMR.

Amintim că miercuri, 24 iunie, Curtea Constituțională a respins, cu majoritate de voturi, două obiecții de neconstituționalitate formulate de președintele Nicușor Dan: una privind metodele de intervenție în cazul atacurilor de urs brun, cealaltă referitoare la modificările aduse regimului ariilor naturale protejate. CCR a stabilit că prevederile contestate sunt conforme cu Constituția.