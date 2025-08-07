Detaliile care lipseau de pe cruce de la priveghiul lui Ion Iliescu. Ce s-a întâmplat la înmormântare

Crucea așezată la căpătâiul lui Ion Iliescu, la priveghiul de la Palatul Cotroceni, a stârnit o întreagă dezbatere, după ce mai multe persoane au observat că un detaliu important lipsea de pe aceasta.

Pe crucea așezată la priveghiul de la Palatul Cotroceni lipsea inscripția tradițională „INRI”, prezentă pe majoritatea crucilor creștine, care înseamnă: „Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor”.

Cu toate acestea, în momentul înmormântării crucea a fost schimbată, iar detaliile au fost prezente conform tradiției.

Astfel, de crucea de piatră de la mormânt a fost legată cu două panglici tricolore o altă cruce, care are inscripționate toate detaliile care lipseau inițial, adică acronimul INRI.

Fostul președinte a murit marți, 5 august 2025, la ora 15:55, la 95 de ani, după două luni de spitalizare și trei zile în comă. Joi, în zi de doliu național, Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare, dar în absența soției sale și a președintelui Nicușor Dan.

Sicriul a fost depus la Palatul Cotroceni, de unde a pornit cortegiul funerar spre Cimitirul Militar Ghencea. Pe traseu Garda de Onoare a adus un ultim omagiu și a avut loc un incident izolat – un cetățean a strigat „Mai bine mort decât comunist!”.

Ceremonia de înmormântare a fost marcată de numeroase absențe notabile din rândul clasei politice, inclusiv a președintelui Nicușor Dan, a fostului șef de stat Klaus Iohannis, dar și al foștilor membri PSD Liviu Dragnea, Victor Ponta sau Mircea Geoană.

Nina Iliescu nu a putut să-i fie alături în clipa despărțirii din cauza stării șubrede de sănătate. Soția fostului președinte are 95 de ani și se deplasează greu.