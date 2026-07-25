Boala de piele care poate crește riscul de infarct și AVC. Recomandările dermatologilor

Unele schimbări ale pielii sunt mai mult decât o problemă de aspect. Medicii spun că anumite afecțiuni dermatologice pot fi legate de boli cardiovasculare, iar un specialist explică la ce semne ar trebui să fim atenți.

O iritație, o zonă roșiatică sau o piele care se descuamează sunt, de cele mai multe ori, privite ca probleme locale. Mulți oameni caută o cremă potrivită sau un tratament care să reducă simptomele, fără să se gândească la faptul că unele afecțiuni dermatologice sunt legate de procese care se petrec în întregul organism.

Dr. Saranya Wyles, dermatolog la Mayo Clinic, explică faptul că pielea trebuie privită în legătură cu restul corpului și că anumite boli dermatologice pot oferi indicii despre alte probleme de sănătate.

Ea a dat ca exemplu psoriazisul, o boală inflamatorie cronică a pielii, dar care poate influența și alte sisteme ale organismului. În cazul persoanelor cu forme severe, această afecțiune este asociată cu un risc crescut de infarct și accident vascular cerebral.

„Psoriazisul este acum recunoscut în ghidurile cardiovasculare ale Asociației Americane a Inimii ca o afecțiune inflamatorie care crește riscul cardiovascular. Nu este (doar) o problemă cosmetică a pielii”, a explicat dr. Saranya Wyles, citată de aol.com.

Legătura dintre psoriazis și inimă

Psoriazisul este o boală autoimună, ceea ce înseamnă că sistemul imunitar atacă din greșeală propriile țesuturi sănătoase. Acest proces provoacă inflamație, iar în cazul unora dintre pacienți aceasta nu se limitează doar la piele.

Boala se manifestă prin apariția unor zone îngroșate ale pielii, acoperite cu scuame albicioase, numite plăci psoriazice, care, deşi pot apărea pe aproape orice parte a corpului, sunt întâlnite mai ales pe coate, genunchi, scalp, față, unghii și zona lombară.

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Psoriazisul este o afecțiune cronică, ceea ce înseamnă că simptomele pot reveni în perioade de agravare, numite pusee. Un episod poate dura de la câteva săptămâni până la câteva luni, potrivit Cleveland Clinic, iar tratamentele recomandate de medici pot reduce inflamația și pot ajuta pielea să se refacă.

Aproximativ 3% din populația lumii are psoriazis, însă impactul bolii poate depăși aspectul pielii. Studiile au arătat că persoanele cu această afecțiune prezintă mai frecvent și alți factori de risc pentru bolile cardiovasculare, inclusiv sindrom metabolic.

Acesta include probleme precum tensiune arterială crescută, nivel ridicat al zahărului din sânge și valori anormale ale colesterolului, factori care pot afecta sănătatea inimii, iar asocierea lor concomitentă crește riscul apariției unor complicații cardiovasculare.

Cercetătorii au analizat și rolul inflamației țesutului adipos în cazul pacienților cu psoriazis şi au ajuns la concluzia că unele substanțe produse de țesutul adipos, printre care leptina, rezistina și adiponectina, pot influența funcționarea vaselor de sânge și modul în care organismul gestionează inflamația.

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Asociația Americană a Inimii avertizează că persoanele cu psoriazis, inclusiv cele cu forme mai ușoare ale bolii, au un risc mai ridicat de mortalitate cardiovasculară, infarct miocardic și accident vascular cerebral.

Din acest motiv, specialiştii urmăresc nu doar evoluția leziunilor de pe piele, ci și starea generală de sănătate a pacienților, verificarea tensiunii arteriale și monitorizarea factorilor de risc cardiovascular fiind integrate în evaluarea pe termen lung a persoanelor cu psoriazis.

Pe lângă tratamentele prescrise, medicii recomandă și schimbări ale stilului de viață care pot reduce riscurile asociate bolii: o alimentație echilibrată, activitate fizică regulată, renunțarea la fumat și un program de somn suficient.

Nu toate problemele bolile de piele au legătură cu alte afecțiuni

Pe de altă parte, dr. Wyles a ţinut să puncteze faptul că legătura dintre piele și alte organe nu este aceeași în cazul tuturor afecțiunilor dermatologice.

Eczema sau pielea uscată, de exemplu, sunt mai degrabă legate de modul în care funcționează bariera de protecție a pielii și de relația cu microbiomul intestinal, nu de aceleași mecanisme inflamatorii observate în cazul psoriazisului.

Specialiştii recomandă, însă, ca oamenii să fie atenți la schimbările persistente ale pielii și să țină cont că unele semne pot fi mai greu de observat, mai ales în cazul persoanelor cu pielea mai închisă la culoare.

„Tonurile mai închise ale pielii reflectă mai degrabă o roșeață subtilă, mai greu de perceput, dar și acestea devin roșii”, a explicat dermatologul.

Îngrijirea eficientă a pielii nu presupune zeci de produse

În ultimii ani, rețelele sociale au transformat îngrijirea pielii într-un domeniu în care sunt promovate tratamente în mai mulţi paşi și numeroase produse. Dermatologii spun însă că o piele sănătoasă nu depinde de o colecție de creme și seruri, ci mai ales de folosirea constantă a unor produse potrivite.

Academia Americană de Dermatologie recomandă persoanelor aflate în jurul vârstei de 20 de ani o rutină de bază formată dintr-un produs de curățare blând și o cremă de protecție solară cu factor SPF de cel puțin 30.

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Cei care vor să adauge un produs suplimentar pot folosi, potrivit dermatologului Rajani Katta, un ser sau o cremă cu vitamina C, care poate ajuta la reducerea petelor pigmentare și a semnelor de îmbătrânire, ori un retinoid, termen folosit pentru produsele pe bază de vitamina A. Acestea sunt utilizate pentru tratarea ridurilor fine, a acneei și a petelor pigmentare.

Odată cu înaintarea în vârstă, pielea își pierde treptat capacitatea de a păstra apa și devine mai uscată, motiv pentru care hidratarea devine tot mai importantă. După vârsta de 40 de ani, specialiștii recomandă folosirea regulată a cremelor hidratante pentru față și corp, precum și protecția împotriva soarelui.

După 60-70 de ani, pielea devine mai subțire, mai sensibilă și se irită mai ușor, iar în acest caz dermatologii recomandă produse de curățare fără parfum, evitarea apei fierbinți și aplicarea unei creme hidratante pentru piele uscată imediat după baie, ideal în primele trei minute.

O rutină simplă, aplicată constant, poate fi suficientă pentru menținerea sănătății pielii, fără ca îngrijirea zilnică să devină un proces complicat şi care cere mult timp.