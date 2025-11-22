Moartea groaznică a a unui șofer de tir român, în Italia: a fost strivit sub blocurile de beton pe care le transporta

Un accident rutier cumplit în Italia a curmat viața unui șofer român de camion în vârstă de 51 de ani, Marian Marin Broască. Bărbatul a fost prins sub încărcătura camionului său, două blocuri mari din beton armat, care s-au desprins și l-au strivit în cabina vehiculului.

Accidentul s-a produs pe Drumul Provincial 335. Ancheta preliminară sugerează că blocurile de beton s-ar fi deplasat din cauza unei frânări bruște și a unei posibile fixări necorespunzătoare, potrivit Fan Page.

Șoferul român a rămas prins sub greutatea încărcăturii, fără nicio șansă de supraviețuire, în ciuda intervenției rapide a pompierilor și medicilor de pe ambulanța 118.

Două echipe de pompieri, una din Caserta și cealaltă din Marcianise, au ajuns rapid la locul accidentului, acționând cu ajutorul unei macarale pentru a ridica blocurile de beton și a elibera cabina camionului.

Broască, originar din România, locuia de mai mulți ani în Atripalda, provincia Avellino, Italia, împreună cu soția și cei doi copii. Comunitatea locală și colegii din domeniul transporturilor au fost șocați de tragicul eveniment.

Echipaje ale poliției locale și procurorii investighează circumstanțele exacte ale accidentului, pentru a stabili dacă au fost respectate normele de siguranță privind transportul încărcăturilor grele.