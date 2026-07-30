CFR Cluj a salvat seara românească din cupe: singura calificată în turul 3 al Conference League

CFR Cluj a salvat onoarea fotbalului românesc în Conference League, cea de-a treia competiție europeană intercluburi. Ardelenii s-au calificat în turul 3 după ce au învins cu 3-0 formația armeană Alashkert. În tur fusese 1-1.

CFR Cluj a intrat decisă să tranșeze soarta calificării încă de la început, iar golul marcat de Muhart în minutul 3 i-a pus pe ardeleni în pole-position în lupta pentru calificare. Mai mult, din minutul 12 oaspeții au rămas în 10 oameni, așa că totul s-a transformat într-o formalitate pentru fosta campioană a României. Gazdele și-au mărit avantajul în minutul 45, prin Korenica, jucător care a avut o execuție cel puțin ciudată, înscriind cu genunchiul stâng după ce dăduse cu dreptul pe lângă minge.

Până la final, deși CFR a dominat, nu a mai reușit să înscrie decât o dată, Fică reușind să marcheze în minutul 78, așa că meciul s-a încheiat cu scorul de 3-0 pentru CFR și cu 4-1 la general. Iar clujenii se pregătesc de o deplasare în Norvegia, acolo unde vor juca împotriva celor de la Tromso, care vin din Liga Europa, după ce au fost eliminați de cehii de la Hradec Kralove.

Victoria celor de la CFR Cluj reprezintă singura pată de lumină într-o seară neagră pentru fotbalul românesc. FCSB a scris una dintre cele mai rușinoase pagini din istoria participărilor românești în cupele europene, lăsând în amintire și legendarele eșecuri ale rivalilor de la Dinamo cu 17 Nentori și Knattspyrnufelag. „Roș-albaștrii” au fost învinși cu 4-1 de ocupanta locului 3 din Estonia, FK Auda, care s-a impus cu scorul general de 7-3!

A părăsit Europa și Universitatea Cluj, învinsă cu 3-1 în Norvegia de Brann Bergen, după 2-2 în tur. Ardelenii au jucat de la egal la egal doar vreo 50 de minute, după care oboseala sau ploaia care a căzut în etape le-a tăiat toată vlaga.

În cupele europene a mai rămas, alături de CFR Cluj, dar în Liga Europa, Universitatea Craiova.