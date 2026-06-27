Scandal la Spitalul Județean din Oradea. Rudele unui pacient mort, duse la Poliție după ce au amenințat personalul medical

Un scandal de amploare a avut loc sâmbătă dimineață la Secția ATI a Spitalului Județean din Oradea, unde rudele unui pacient decedat în cursul nopții au amenințat personalul medical. Patru persoane au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Oradea, iar una dintre ele este cercetată penal.

Medicul a sunat la 112 după ce a fost amenințat, relatează eBihoreanul.

Apelul la 112 a fost făcut la ora 9:46 de către un medic din Secția ATI, care a anunțat că mai multe persoane provoacă scandal în unitatea medicală, potrivit purtătorului de cuvânt a IPJ Bihor, comisar‑șef Alina Fărcuța.

La fața locului au intervenit polițiștii orădeni, care au identificat patru persoane: o femeie de 32 de ani, doi bărbați de 40 și 28 de ani și o femeie de 52 de ani, toate din Diosig. Grupul a fost condus la sediul Poliției pentru audieri.

„Pe fondul unor nemulțumiri legate de îngrijirile medicale acordate anterior unei rude, cele patru persoane implicate au provocat scandal în incinta unității medicale”, a transmis reprezentanta IPJ Bihor.

O femeie este cercetată penal

Femeia de 52 de ani este acuzată că l‑a amenințat cu acte de violență pe medicul care a sunat la 112. Pe numele ei a fost deschis un dosar penal pentru amenințarea personalului medical aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, faptă prevăzută de Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Pentru scandalul provocat, polițiștii au aplicat trei amenzi în valoare totală de 3.000 de lei.

Reacția conducerii secției ATI

Dr. Carmen Pantiș, șefa Secției ATI, a declarat pentru publicația locală că persoanele implicate au fost agresive verbal, însă nu au produs pagube materiale.

Pacientul decedat suferea de multiple afecțiuni grave, printre care insuficiență respiratorie acută, bronhopneumonie, BPOC, cardiomiopatie dilatativă și superobezitate.

Cercetările sunt coordonate de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, care urmează să stabilească toate împrejurările în care s‑a produs incidentul.

Amintim că, în toamna anului trecut, în Argeș, un bărbat care venise la urgenţe cu fiul său de 15 ani s-a luat la bătaie cu agenţii de pază de la unitatea medicală.

Tot anul trecut, un bărbat de 24 de ani din Caracal a fost arestat preventiv după un scandal izbucnit într-un spital din Craiova. Tânărul a rupt procesul verbal în care se menționa că e drogat, a încercat să-l înghită, apoi a vrut să fugă.