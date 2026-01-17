Misterul călugăriței care a lăsat orașul Sibiu în beznă: a tăiat cu un clește zeci de cabluri și a provocat pagube de aproape 40.000 de lei

O călugăriță a ajuns în fața instanței după ce, în vara anului 2023, a tăiat zeci de cabluri de alimentare ale sistemului de iluminat public din municipiul Sibiu, lăsând mai multe străzi în beznă. Prejudiciul a fost estimat la aproape 40.000 de lei.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 13 august -5 septembrie 2023, femeia îmbrăcată cu haine monahale de culoare neagră însoțită de copilul său minor, a secționat cu un clește cabluri ce alimentau cu energie electrică stâlpii de iluminat public.

Au fost afectați 56 de stâlpi amplasați pe artere importante ale orașului, printre care Bulevardul Corneliu Coposu, străzile Bastionului, Semaforului, Muncel și Gorăslău.

Pe lângă cablurile de electricitate, aceasta a tăiat și fire din rețeaua de fibră optică, ceea ce a dus la întreruperea serviciilor de internet, televiziune și telefonie pentru mai mulți locuitori din zonă, potrivit ora de sibiu.

Poliția Locală Sibiu a sesizat în mod repetat distrugerile, iar imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins-o pe femeie în timp ce comitea faptele

În urma audierilor, aceasta a recunoscut tot, spunând însă că nu are posibilitatea financiară de a acoperi paguba și că ar fi dispusă să muncească în folosul comunității.

Expertiza psihiatrică a schimbat totul

Instanța a decis însă că fapta nu îi este imputabilă penal. Potrivit raportului de expertiză medico-legală psihiatrică, întocmit la 1 iulie 2025, femeia suferea de „tulburare delirantă de tip mistic”, având discernământul abolit în momentul comiterii faptelor.

„Inculpata nu a avut capacitatea psihică de a înțelege caracterul ilicit al acțiunilor sale”, se arată în document.

Ca urmare, femeia îmbrăcată în straie de măicuță a fost achitată pentru infracțiunea de distrugere în formă continuată și nu va răspunde nici civil pentru prejudiciul creat. Astfel, nu va fi obligată să plătească daunele de 33.248,91 lei către Primăria Sibiu și 5.442 lei către RCS&RDS.

Instanța a dispus însă o măsură de siguranță: femeia va urma un tratament medical.