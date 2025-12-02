search
Marți, 2 Decembrie 2025
Publicat:

O româncă a devenit populară în Italia, după ce a fost filmată dirijând traficul în centrul Romei îmbrăcată în călugăriță. Ea a povestit cum a ajuns să facă asta, după ce a renunțat la cariera pe care o avea ca fotbalistă și a părăsit România.

FOTO Captură video X / Andrea Vreede @andreavreede
FOTO Captură video X / Andrea Vreede @andreavreede

Sora Emilia Jitaru a fost jucătoare a naționalei de fotbal feminin a României, iar în prezent este voluntar la un spital pediatric. Femeia și-a câștigat popularitatea în Italia, după ce a intervenit rapid pentru a ajuta o mașină cu un copil bolnav să înainteze prin ambuteiajul care blocase strada. Gestul ei a atras admirația șoferilor, a trecătorilor și a presei italiene.

„Veneam de la Bambino Gesu, de la spital, cu un băiețel care a făcut tratament, și când am ajuns pe această stradă am văzut totul blocat. M-am tras la dreapta cu mașina și m-am uitat; lumea, lumea înjura, claxoanele sunau, era o dezordine totală deoarece un domn a parcat foarte rău mașina pe dreapta și autobuzul nu putea să treacă. Atunci am coborât din mașină, am spus acestui copil: uite, acum eu fac pe polițista de la circulație. Copilul a început să râdă și a zis: cum faci? Uite, uită-te la la mine cum fac. Am intervenit imediat, am zis oamenilor să meargă, să dea în sparte, cei din dreapta să rămână pe loc și cei din stânga să treacă. A fost ceva foarte rapid, pentru că a fost o datorie civică”, a povestit sora Emilia Jitaru pentru Digi24.

Ea a adăugat: „Important era ca lumea să mă asculte și să facă ceea ce ce le spuneam, altfel trebuia să rămânem în trafic încă o jumătate de oră. Eram deja de un un sfert de oră în trafic și a fost ceva foarte rapid”.

Sursa: X / Andrea Vreede @andreavreede

Joacă în continuare fotbal

Sora Emilia Jitaru a mai povestit că joacă în continuare fotbal, la echipa națională a surorilor din Italia.

„Suntem 24 de congregații și jucăm fotbal în scop social. Am avut ultimul meci vinerea trecută, la Milano. Am jucat ca să deschidem o asociație pentru a combate violența împotriva femeilor”, a spus călugărița.

Emilia Jitaru s-a născut în România, într-o familie de pompieri și asistente medicale. A început să joace fotbal feminin de performanță pentru FCM Bacău la vârsta de 16 ani și a petrecut un an în echipa națională. La acea vreme, își ținea părul strâns la spate în semn de omagiu pentru idolul său, atacantul italian Roberto Baggio, cunoscut și sub numele de „Coada Divină”.

Călugărița cu studii în drept

A studiat dreptul și avea un iubit, dar a depus jurământul în Italia după ce un prieten din România a dus-o la slujbă.

Jitaru și-a tuns părul și a renunțat la ghete, dar nu a uitat complet fotbalul. În 2012, a fondat The Three Archangels, o academie de fotbal din Livorno pentru copii care nu erau considerați suficient de talentați pentru a juca în echipele cluburilor lor.

Una dintre amintirile ei cele mai dragi este participarea la o audiență cu Papa Francisc în 2022, în timpul căreia își amintește că pontiful a lăudat echipa de călugărițe pentru evanghelizarea prin sport.

