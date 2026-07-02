Video Misiune de urgență în Franța. Pompierii români s-au bătut cu flăcările pentru a proteja locuințele oamenilor

Pompierii români au acționat în sectoarele repartizate, sub coordonarea autorităților franceze, contribuind la limitarea propagării incendiului și la protejarea locuințelor aflate în zonele amenințate.

Miercuri seara și pe parcursul întregii nopți, modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure a desfășurat prima misiune de intervenție în Franța, sprijinind autoritățile franceze în gestionarea unui incendiu de vegetație și fond forestier izbucnit în zona localității Pouzols-Minervois, din departamentul Aude, în sudul Franței.

Pompierii români au contribuit astfel la limitarea propagării incendiului și la protejarea locuințelor aflate în zonele amenințate.

Misiunea s-a desfășurat în condiții deosebit de dificile, generate de vântul puternic, relieful accidentat și vegetația foarte densă, factori care au favorizat extinderea rapidă a flăcărilor și apariția mai multor focare.

”În cadrul intervenției, pompierii români au acționat cu trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, o autospecială de mare capacitate (10.000 l), o cisternă de 30.000 l și o autospecială radio destinată asigurării comunicațiilor. La misiune au participat peste 500 de pompieri, dintre care 23 au fost din cadrul modulului României. După finalizarea intervenției, echipajele și tehnica de intervenție s-au retras în baza de operații pentru refacerea capacității operative și pregătirea în vederea unor eventuale noi misiuni”, potrivit IGSU.

→ Imaginea 1/7: Misiune a pompierilor români în Franța IGSU (6) jpeg

De menționat că în perioada 1–31 iulie 2026, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), participă cu un modul național specializat în stingerea incendiilor de pădure la programul european de pre-poziționare organizat în Franța de Direcția Generală Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO).

Primul contingent este alcătuit din 40 de pompieri și dispune de trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure (3.000 l), o autospecială de mare capacitate (10.000 l), o cisternă de 30.000 l, o autospecială de primă intervenție și comandă, o aeronavă fără pilot (dronă), o autospecială radio pe unde scurte, un microbuz și un container de suport logistic destinat intervențiilor la incendii de pădure.

Schimbarea efectivelor este programată pentru data de 16 iulie, când un al doilea contingent, format din alți 40 de pompieri, va prelua misiunea.