Mircea Geoană explică motivul atacurilor Hamas. Secretarul general adjunct NATO: „Acordul ar fi schimbat radical Orientul Mijlociu“ VIDEO

Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, a susținut că atacurile Hamas au legătură cu încercarea de a bloca semnarea acordu dintre SUA, Arabia Saudită și Israel, care ar fi schimbat masiv situația în Orientul Mijlociu, aducând nu numai stabilitate, dar și prosperitate economică.

Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, a susținut vineri, 20 octombrie 2023, o prelegere la Cluj-Napoca, intitulată „Europa în era marilor transformări”, cu ocazia deschiderii anului universitar la Școala Doctorală de Relații Internaționale și Studii Europene, din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Întrebat despre situația din Orientul Mijlociu, Geoană a spus: „Nimeni nu știe cum se va derula conflictul. Sperăm și lucrăm să nu avem escaladare și mai mare și inflamare și mai mare. Dar în același timp, un element care este în fundalul acestei situații este relația între America, Arabia Saudită și Israel, acordurile Abraham, și faptul că erau atât de aproape să ajungă la o înțelegere. Inclusiv am vorbit cu premierul Netanyahu, cu președintele Israelului, Isac Herzog, îndelung, la Tel Aviv. Am vorbit și cu americanii, am vorbit și cu lideri din Golf și este clar că există o cauzalitate între ce se întâmplă acuma și încercarea de a deraia acest acord, care avea inclusiv o componentă palestiniană, ceea ce a fost un lucru bun”.

Secretarul adjunct al NATO a susținut că aceste acorduri ar fi avut ca efect pe lângă stabilizarea Orientului Mijlociu, și o dimensiune economică: un coridor economic între India, Arabia Saudită, Emirate, Israel și Europa.

Secretarul general adjunct susține că soarta acestor acorduri nu este strict legată de Gaza și de relația cu palestinienii, ci sunt elemente de echilibru în plină reconfigurare în Orientul Mijlociu.

„Și cred și sper ca în cele din urmă și acordul cu Arabia Saudită să fie parafat, ceea ce ar însemna un game-changer masiv în zonă”, a mai spus acesta.



„Există riscul ca terți actori să folosească un astfel de moment”

„E o situația extrem de preocupantă. Organizația noastră a condamnat și continuă să condamne aceste atacuri teroriste și brutale împotriva Israelului, care are tot dreptul să-și protejeze teritoriul și cetățenii. În același timp, este nevoie de multă atenție cu privire la proporționalitatea răspunsului, cu riscul de escaladare și de inflamare pe care acest subiect îl antrenează”, a susținut Mircea Geoană.

El crede că vizita președintelui SUA Joe Biden a fost extrem de utilă: „Cred că și mesajele pe care aliați importanți și Uniunea Europeană l-au dat este foarte, foarte util. Nu trebuie să pierdem din vedere și riscul ca terți actori să folosească un astfel de moment incadescent pentru a-și avansa interesele maligne în regiune și suntem extrem de atenți și de vigilenți pentru a veghea ca acest lucru să nu se întâmple.”

Cum a transformat Netanyahu Israelul

Geoană a avut cuvinte de laudă la adresa premierului israelian Beniamin Netanyahu arătând că proiectul său, din perioada în care era ministru de Finanțe, a adus prosperitate Israelului.

„Acuma 20 de ani, Netanyahu a fost ministru de Finanțe și a pus la cale un plan economic pentru Israel, care acum 20 de ani era la nivelul economic al Greciei și al Ciprului. După 20 de ani în care au făcut start-up nation, au investit în tehnologie, au făcut ca și atunci când faci serviciul militar să faci școală cu tehnologie, deci tot ce mișcă pe tehnologie. Astăzi Israelul este mai bogat decât Germania, per capital și ajustat la puterea de cumpărare evident”, a explicat Geoană.

El a mai spus că Israelul își propune ca în câțiva ani de zile să fie mai bogat decât SUA.