EXCLUSIV Geoană dă asigurări că NATO ia măsuri suplimentare de securitate la graniţa României, unde s-au prăbuşit drone ruseşti

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a declarat, în exclusivitate pentru Adevărul, că Alianţa ia măsuri suplimentare de securitate la graniţa României cu Ucraina, unde s-au prăbuşit mai multe drone ruseşti.

Întrebat despre întărirea apărării pe flancul estic, având în vedere inclusiv dronele prăbuştite pe teritoriul României, Mircea Geoană a declarat: "Acestă zonă de Mare Neagră și Dunăre maritimă are în această perioadă o relevanță strategică și economică deosebită. Din acest motiv, Rusia atacă atât de barbar infrastructurile din această zonă, pentru a bloca exporturile și capacitatea Ucrainei de a își fructifica potențialul agricol. Rușii vara distrug agricultura și iarna energia și asta spune totul. De aceea, încă înainte de apariția acestor incidente pe granița României, un stat aliat, noi am luat încă de la Vilnius măsuri energice de întărire a Flancului Estic - o nouă generație de planuri de apărare, inclusiv în zona de apărare antirachetă -, iar, pentru că situația specifică o impunea, la solicitarea României, pentru că România a făcut o treabă foarte serioasă vorbind cu noi la NATO, vorbind cu aliații importanți, am mobilizat în această perioadă resurse suplimentare - poliție aeriană, echipamente dedicate, supraveghere suplimentară - și acest lucru va continua să se intâmple. De aceea, înțeleg foarte bine nervozitatea și teama pe care cetățenii din zona Tulcea-Sulina, din zonele limitrofe acestui conflict le au. Vreau să le spun că dacă apare un incident este un incident și nu este un atac deliberat al Rusiei împotriva noastră, asta ar însemna declanșarea unei confruntări între NATO și Rusia, ceea ce Rusia nu își dorește. Și, în același timp, vreau să le reconfirm faptul că luăm măsuri suplimentare. Nu putem garanta suta la suta că nu se va întâmpla nimic, dar pot să fie liniștiți, luăm măsuri, întărim această zonă importantă, așa cum întărim întreg Flancul estic al Alianței acum, de la Marea Nordului la Marea Baltică, de la Marea Neagră la Marea Mediterană".

Când începe pregătirea piloţilor pe avioane F16

Întrebat când începe pregătirea piloţilor pentru avioanele F16, Mircea Geoană nu menţionat o dată, însă a precizat: "Știu că lucrurile sunt destul de avansate. Evident, aliatul român va trebui să facă anunțul public. Salut faptul că suntem deja, cred, 16 națiuni aliate, apreciez faptul că Olanda și Danemarca au avut această inițiativă, o coaliție de avioane F16 pentru Ucraina, pregătire de piloți și sunt convins că hub-ul de training din România va deveni operațional cât mai curând și sunt convins că partenerii noștri români vor face acest anunț public. Suntem foarte interesați să îl vedem funcționând. Este și pentru România un plus, arată valoarea strategică a țării noastre, arată că avem ce să oferim. Și pentru România este un plus pentru că au venit mai multe avioane F16 și pentru noi, ceea ce este, cum am spune noi la NATO, "win-win" (n.r. benefic de ambele părţi). Ajutăm și Ucraina, ne întărim și apărarea și descurajarea pe flancul estic.

Mai multe drone ruseşti au căzut pe teritoriul României în ultimele luni. Ultima, a patra, s-a prăbuşit pe 12 octombrie. Echipele de teren ale Ministerului Apărării Naționale au găsit un crater de dronă, cu posibilă explozie la impact, într-o zonă de vegetație aflată la 3 km vest de localitatea Plauru. De această dată nu a mai fost vorba de UAV-uri de supraveghere, ci de un dispozitiv care a explodat la impactul cu solul.

Mircea Geoană a participat, joi, la evenimentul ,,Puterea Inovării – Reclădind Încrederea, Imaginăm Viitorul", organizat de Asociaţia Proiectul România 2030. În discursul pe care l-a susţinut, Mircea Geoană a criticat dur modul în care liderii politici au evitat în ultimele decenii să pună umărul la modernizarea României, făcând un apel către „oamenii de calitate” din toate formațiunile să iasă în față și să sprijine un proiect naţional.