EXCLUSIV Preocupările NATO legate de Orientul Mijlociu. Geoană: escaladarea conflictului şi atentatele teroriste

Mircea Geoană, numărul doi în NATO, a declarat, în exclusivitate pentru Adevărul, că Alianţa urmăreşte cu atenţie situaţia din Orientul Mijlociu, fiind preocupată de riscul de escaladare a conflictului, precum şi de riscul de creare a unor situaţii care să ducă la atentate teroriste şi la "reactivarea unui narativ antisemit".

Întrebat despre situaţia din Orientul Mijlociu şi despre creşterea ameninţărilor teroriste în statele occidentale, Mircea Geoană a afirmat: "În primul rând, salutăm cu toţii maniera energică și foarte bine calibrată a vizitei președintelui Biden în Israel și în regiune, cred că a găsit echilibrul just între continuarea susținerii Israelului, care a fost supus unui atac terorist barbar și inuman, dar și a unei formule echilibrate, proporționale, care să permită găsirea unei soluții durabile pentru o problemă care, iată, a reizbucnit. Noi, la NATO, nu avem o operațiune dedicată acestui subiect, ţări din NATO, da, aliați europeni, evident aliații americani. Aș spune că pentru noi (n.r. - la NATO) sunt două preocupări simultane: una, riscul de escaladare și, pe de altă parte, riscul de inflamare a opiniei publice și de creare de situații care să conducă la atentate teroriste, care să conducă la reactivarea unui narativ antisemit sau anti-Israel. De aceea, urmărim cu multă atenție această situație, suntem în legătură cu partenerii noștri. Am fost în vizită în Israel acum câteva săptămâni și am vorbit cu toți liderii importanți de acolo. Am încredere că Israelul va ști să găsească justul echilibru între a se proteja – populație, teritoriu –, orice stat serios face acest lucru, dar într-o manieră care să permită și calmarea situației și găsirea unui drum de revenire la pace și colaborare în regiune", a declarat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, pentru Adevărul.

Mircea Geoană a participat, joi, la evenimentul ,,Puterea Inovării – Reclădind Încrederea, Imaginăm Viitorul", organizat de Asociaţia Proiectul România 2030. În discursul pe care l-a susţinut, Mircea Geoană a criticat dur modul în care liderii politici au evitat în ultimele decenii să pună umărul la modernizarea României, făcând un apel către „oamenii de calitate” din toate formațiunile să iasă în față și să sprijine un proiect naţional.

Joe Biden, vizită în Israel

Preşedintele american a făcut, miercuri, o vizită de opt ore în Israel, la o zi după bombardarea unui spital din Gaza, care a făcut sute de victime. Hamas a acuzat Israelul că ar fi în spatele atacului, în timp ce forţele armate israeliene au publicat dovezi care ar arăta că autorii ar fi reprezentanţi ai Jihadului Islamic.

Joe Biden a declarat că Statele Unite vor oferi noi fonduri de 100 de milioane de dolari pentru ajutor umanitar în Gaza şi Cisiordania şi a cerut Israelului să permită ajutorul umanitar pentru palestinieni, potrivit publicaţiilor externe.

După ce a plecat de la Tel Aviv, Biden a susţinut un prim briefing de presă la bordul Air Force One pentru a le spune reporterilor că a discutat cu preşedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi pentru a deschide punctul de trecere Rafah pentru ajutor umanitar în Gaza.

Aproximativ 78% dintre americani, inclusiv majoritatea democraţilor şi republicanilor, susţin eforturile diplomatice ale SUA pentru a permite locuitorilor din Gaza care fug de lupte să se mute într-o ţară sigură, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos.

Mai puţin de jumătate, 41%, au spus că sunt de acord cu o declaraţie conform căreia "SUA ar trebui să sprijine Israelul" în conflictul său cu Hamas şi doar 2% au afirmat că Statele Unite ar trebui să-i sprijine pe palestinieni.