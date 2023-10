EXCLUSIV Ce spune Mircea Geoană despre o eventuală candidatură la preşedinţia României

Întrebat dacă exclude o eventuală candidatură la alegerile prezidenţiale, Mircea Geoană a evitat să dea un răspuns concret, declarând, pentru Adevărul: "În acest moment, exclud orice altă varianta decât de a îmi face jobul foarte bine până în ultima zi de mandat (n.r. în cadrul NATO)".



Mircea Geoană a participat, joi, la evenimentul ,,Puterea Inovării – Reclădind Încrederea, Imaginăm Viitorul", organizat de Asociaţia Proiectul România 2030. În discursul pe care l-a susţinut, Mircea Geoană a criticat dur modul în care liderii politici au evitat în ultimele decenii să pună umărul la modernizarea României, făcând un apel către „oamenii de calitate” din toate formațiunile să iasă în față și să sprijine un proiect naţional.

"Am vrut sa dau un semnal despre nevoia de a avea un nou model economic în România, un nou contract social în România și, practic, un stat echipat și capabil să poată să propună cetățenilor României și aliaților și partenerilor noștri un salt de dezvoltare pentru România. Dacă ați văzut în discursul meu, am încercat să vorbesc despre stat, evident politicul joacă un rol important acolo, despre economie, despre contractul social. Și atunci, mie nu-mi place să vopsesc în alb și negru clasa politică românească și administrația statului român. Sunt mulți oameni de foarte bună calitate care își fac datoria, care sunt oameni onești, care sunt patrioți și știu să facă treabă. Trebuie doar ca partidele politice să îi pună mai mult în valoare și să creeze echipe capabile să ducă țara la următorul nivel. Cu toții cred că suntem conștienți de faptul că țara are toate atuurile pentru a reuși și suntem foarte frustrați de faptul că nu reușim să facem acest lucru. Azi am încercat să propun o viziune mai ambițioasă, poate că am fost brutal de onest spunând lucurilor pe nume, dar cred ca numai așa putem avansa, dacă recunoaștem unde lucrurile merg bine și să le aplaudăm și acolo unde lucrurile nu merg bine să le corectăm. Acesta este sensul mesajului meu: încurajarea să facem cu toții un efort pentru a merge la următorul nivel de dezvoltare a țării noastre", a declarat Mircea Geoană, pentru Adevărul.

Întrebat dacă ia în calcul să propună această viziune şi din postura de candidat la prezidenţiale, secretarul general adjunct al NATO a afirmat: "Nu, fac acest lucru din postura mea de lider și de intelectual român. Și de patriot român. Cred că este obligația mea să dau țării mele experiența și lucrurile așa cum le văd. Lumea se schimbă, lumea este complicată, sunt oportunități și foarte multe riscuri. Cred ca ar fi din partea mea o greșeală de nepermis să nu încerc să aduc această viziune. Am un job de făcut la NATO, îl fac cu toată intensitatea, îl voi face până în ultima secundă a mandatului meu, iar după aceea putem discuta despre orice altceva. Este pentru mine o onoare să servesc Alianța, am împlinit 4 ani de când sunt în acest job și intenția mea este să se continuu atâta vreme cât secretarul general va avea nevoie de mine".

Mircea Geoană este vehiculat drept un potenţial candidat la alegerile prezidenţiale de anul viitor. Cel mai recent sondaj, realizat de INSCOP la solicitarea News.ro, arată că actualul secretar adjunct al NATO este prima opțiune a românilor la alegerile prezidențiale, inclusiv din postura de candidat independent.