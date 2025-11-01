Președintele Nicușor Dan a confirmat oficial când se va căsători: „Este 100% sigur”

Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat oficial că se va căsători în viitor. Șeful statului a spus că momentul este „100% sigur”, însă va fi unul intim, dedicat familiei.

Întrebat ce crede că se va întâmpla mai repede — suspendarea sa din funcție sau căsătoria — Nicușor Dan a glumit, spunând:

„Asta cu suspendarea din funcție. Adevărat că mă străduiesc să respect toate obligațiile. Știți că, pentru orice lege pe care Parlamentul o aprobă, am un termen de 20 de zile pentru a o promulga. Am respectat cu sfințenie toate aceste chestiuni procedurale, tocmai pentru a nu avea orice fel de discuție”, a spus președintele într-un interviu acordat publicației Cotidianul.

În privința căsătoriei, șeful statului a fost clar: „Desigur că se va întâmpla. Acest lucru va avea loc 100%.”

Întrebat de ce a luat această decizie abia acum, la 55 de ani, Nicușor Dan a explicat că este o alegere care va veni într-o perioadă de echilibru:

„Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauție. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de liniște şi reflecție a vieții tale. În toată perioada profesională au fost extrem de multe lucruri care s-au întâmplat.”

Președintele are o relație de peste 20 de ani cu Mirabela Grădinaru, împreună cu care are doi copii: o fetiță de 9 ani, Aheea, și un băiețel de 3 ani, Antim.

Nicușor Dan a mai spus că, deși i s-a propus să se căsătorească în timpul campaniei prezidențiale, a refuzat categoric:

„Am spus nu. E o chestiune care ține de familie. Se va întâmpla într-un moment de liniște pentru familie.”

Președintele a subliniat și cu alte ocazii că nunta va fi un eveniment personal, discret, dedicat doar celor apropiați.