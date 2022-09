Ministrul Sănătății anunță inițierea unei strategii naționale pentru combaterea bolilor cardio și cerebrovasculare

Proiectul va fi elaborat de societățile profesionale de cardiologie, de neurologie, de neurochirurgie, de medicină fizică şi recuperare medicală, în colaborare cu societăți internaționale. Anunțul a fost făcut în urma unei întâlniri cu specialiști la Cluj-Napoca.

Printre acestea din urmă se numără World Stroke Organization, World Federation for Neurorehabilitation, European Academy of Neurology, European Stroke Organization, European Federation of Neurorehabilitation Societies, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății.

Integrarea contribuțiilor echipelor de experți va fi realizată de prof. univ. dr. Dragoș Vinereanu și prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu, membri corespondenți ai Academiei Române.

“Bolile cardiovasculare și cerebrovasculare amenință, din păcate, viața concetățenilor noștri în fiecare zi. Avem nevoie de o strategie și de aplicarea ei rapidă pentru a fi cât mai eficienți în activitatea de prevenție și tratament a acestor boli. Strategia se va constitui într-un instrument cheie pentru a crește impactul luptei noastre împotriva acestor boli, respectiv de a mări accesul pacienților la servicii de sănătate înalt calificate. Sunt conștient că este un drum lung și dificil, dar este datoria noastră să-l parcurgem ca oameni dedicați sănătății!”, a declarat Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

În România, bolile cardiovasculare și cerebrovasculare reprezintă principalele cauze de deces și dizabilitate.

Din cauza îmbătrânirii populației și a creșterii factorilor de risc comportamentali este previzionată o creștere semnificativă a incidenței acestor boli în următorul deceniu.

Scopul dezvoltării și adoptării strategiei este de a îmbunătăți starea de sănătate a populației din România, prin implementarea unui plan comprehensiv de reformă în domeniul bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare, ce va fi parte a „Strategiei Naționale de Sănătate 2022-2027”.

Strategia va reuni și integra recomandările într-un document-cadru pentru reforma în acest domeniu la nivel național.