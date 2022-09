„PneumoControl“, platformă medicală online pentru afecțiuni pulmonare

Medicii din Timișoara au creat o platformă online gratuită cu informații accesibile dedicată pacienților cu boli pulmonare. Mai mult decât atât, în fiecare miercuri, pacienții se pot conecta online cu un medic specialist pneumolog.

Ideea dezvoltării acestei platforme cu informații medicale pentru pacienți a pornit în timpul pandemiei care a schimbat interfața cu pacientul de la real la virtual, explică prof.dr. Cristian Oancea, medic primar pneumolog, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara, inițiatorul proiectului platformei PneumoControl. „Atunci, foarte mulți pacienți, dar și oameni din societatea civilă ne-am dat seama că sursele de informare medicală – cele făcute de specialiști – nu că lipsesc, dar sunt foarte sumare. Când căutai pe site-uri o informație privitoare la bolile pulmonare nu găseai informații suficiente sau erau foarte disipate. În plus, era și o abundență de fake news-uri pe diverse site-uri care nu aveau nicio bază medicală în substratul informației”, mai spune prof.dr. Cristian Oancea.

Conectare directă, în fiecare miercuri

Și atunci, medicii de la spitalul timișorean și-au pus în gând să dezvolte un instrument cu care să vină în întâmpinarea pacienților, mai ales că, din nefericire, timpul alocat educării medicale este din ce în ce mai redus. Așa s-a născut platforma. „Platforma online conține informații în care explicăm cele mai importante patologii pulmonare în primul rând, și în al doilea rând explicăm ce înseamnă de exemplu o spirometrie. Pentru că, toată lumea știe că un EKG îţi arată activitatea electrică a inimii, dar nu și ce este o spirometrie care înseamnă activitatea funcțională a plămânului. Sau pulsoximetria, oxigenoterapia, când se folosesc. Platforma se poate vizualiza oriunde, oricând”, adaugă universitarul timișorean.

Mai mult decât atât, medicii din Timișoara au vrut să meargă mai departe. „Am vrut să interacționăm cu pacienții noștri, cu populația și, pe lângă faptul că ni se pot adresa e-mailuri cu întrebări la care noi să răspundem, în fiecare zi de miercuri, de la ora 15.00 până la ora 16.00, avem câțiva specialiști care intră pe platformă, iar pacienții se pot conecta cu noi pe Zoom accesând linkul care este în dreapta sus. Se pot conecta până la 1.000 de participanți, n-o să fie nevoie de atâția, dar oricine poate să intre și să-i vadă pe specialiștii noștri să le adreseze întrebări, să li se răspundă. Și pe lângă toate aceste lucruri – din ce am sesizat noi la simpozioanele și conferințele externe la care am fost – am pus și testimoniale ale pacienților, în care ei își devoalează povara bolii – cu ce se confruntă, cum este tratamentul, cum a debutat simptomatologia. Toate aceste lucruri au fost îmbinate în această plaformă”, subliniază prof.dr. Cristian Oancea.

Ce informații pot fi găsite pe platformă

Platforma conține informații organizate alfabetic despre alergii, analize de laborator, apneea de somn, astmul bronșic, boala pulmonară cronică obstructivă, cancerul bronhopulmonar, exerciții și inhalatoare, explorări funcționale, fibroză pulmonară, infecții respiratorii, oxigenoterapie, reabilitare pulmonară, recuperare post-COVID-19, renunțarea la fumat, testare și diagnostic, tuberculoză, vaccinare și vitaminoterapie.

Conținutul materialelor urcate pe platformă a fost creat de medicii spitalului, într-un limbaj cât mai accesibil pentru a putea fi înțeles. „Materialele scrise le-am dat pacienților la citit ca să fim siguri că ne adresăm pe limbajul lor, am format grupuri de lucru cu ei prin care aveam feedback în mod real dacă nivelul de informații este bun, suficient”, conchide prof.dr. Cristian Oancea.

Platforma online a fost lansată luni, 12 septembrie.